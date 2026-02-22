Hotel canino VIP en Saltillo ofrece hospedaje de lujo para mascotas... ¡con aire acondicionado y hasta televisión!

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 febrero 2026
    Hotel canino VIP en Saltillo ofrece hospedaje de lujo para mascotas... ¡con aire acondicionado y hasta televisión!
    La opción premium incluye suites con clima controlado, televisión y área de juegos para mayor comodidad de las mascotas. ESPECIAL

Brinda estancia estándar y premium con espacios privados, clima controlado y áreas de juego para el bienestar de tu mascota

Para quienes planean salir de viaje y buscan un espacio confiable dónde dejar a su mascota, en Saltillo opera un Hotel Canino VIP que ofrece servicios diseñados para garantizar seguridad, comodidad y bienestar integral.

El establecimiento dispone de modalidades de hospedaje que se adaptan a distintas necesidades, con instalaciones pensadas para que los perros permanezcan en un entorno controlado y confortable.

TE PUEDE INTERESAR: Exestrella de la NFL se suma a la adopción de mascotas en Saltillo

OPCIONES DE HOSPEDAJE: ESTÁNDAR Y PREMIUM

En la modalidad Hotel Standard, los huéspedes cuentan con espacios amplios, privados y con ventilación e iluminación natural, lo que favorece su tranquilidad y descanso durante la estancia.

Por su parte, el Hotel Premium ofrece una experiencia de mayor confort, con suites equipadas con aire acondicionado o calefacción, televisión, camas acolchonadas, sistema de videovigilancia y acceso a área de juegos supervisada.

El concepto del hotel se centra en brindar atención personalizada, espacios higiénicos y condiciones óptimas que permitan a los propietarios viajar con la certeza de que sus mascotas se encuentran en un ambiente seguro y cuidado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mascotas
hoteles

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales.

Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez comenzaron con las obras de este nuevo hospital en Saltillo.

Saltillo: Dan banderazo a Hospital de Especialidades del IMSS; es el primero de gran escala en más de cuatro décadas
Durante la mañana de este domingo se reportan bloqueos carreteros, colocación de ponchallantas y quemas de vehículos en varios municipios de Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.

Reportan bloqueos carreteros con vehículos y quema de negocios en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato
Extraba­jadores y familias de la Región Centro mantienen la expectativa sobre el proceso judicial que definirá el futuro de la siderúrgica.

‘Primero los trabajadores’: Sheinbaum exige justicia y reactivación de AHMSA en Monclova (Video)
El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera “ilegal” al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

Servicio Secreto de EU abate a hombre que intentaba entrar a residencia de Trump en Mar-a-Lago
true

Verdad y justicia, necesidades en casos de Pasta de Conchos y Allende
true

El futuro de los plurinominales
CUARTOSCURO

La indiferencia que alimentó el libro de la venganza