Hotel canino VIP en Saltillo ofrece hospedaje de lujo para mascotas... ¡con aire acondicionado y hasta televisión!

Para quienes planean salir de viaje y buscan un espacio confiable dónde dejar a su mascota, en Saltillo opera un Hotel Canino VIP que ofrece servicios diseñados para garantizar seguridad, comodidad y bienestar integral.

El establecimiento dispone de modalidades de hospedaje que se adaptan a distintas necesidades, con instalaciones pensadas para que los perros permanezcan en un entorno controlado y confortable.

OPCIONES DE HOSPEDAJE: ESTÁNDAR Y PREMIUM

En la modalidad Hotel Standard, los huéspedes cuentan con espacios amplios, privados y con ventilación e iluminación natural, lo que favorece su tranquilidad y descanso durante la estancia.

Por su parte, el Hotel Premium ofrece una experiencia de mayor confort, con suites equipadas con aire acondicionado o calefacción, televisión, camas acolchonadas, sistema de videovigilancia y acceso a área de juegos supervisada.

El concepto del hotel se centra en brindar atención personalizada, espacios higiénicos y condiciones óptimas que permitan a los propietarios viajar con la certeza de que sus mascotas se encuentran en un ambiente seguro y cuidado.