Huye tras impactar a motociclista sobre la Monterrey-Saltillo

Un motociclista de 21 años resultó lesionado luego de ser impactado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar la mañana de este jueves, frente a la empresa Kimberly, en Ramos Arizpe.

El afectado fue identificado como Eliud Yera Castañeda, quien viajaba en una motocicleta Italika 250Z. Señaló que se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el accidente.