Huye tras impactar a motociclista sobre la Monterrey-Saltillo

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    Huye tras impactar a motociclista sobre la Monterrey-Saltillo
    El motociclista fue trasladado a la Clínica El Ixtlero en estado estable. ULISES MARTÍNEZ

El joven de 21 años se dirigía a trabajar cuando fue impactado frente a la empresa Kimberly; fue hospitalizado estable

Un motociclista de 21 años resultó lesionado luego de ser impactado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar la mañana de este jueves, frente a la empresa Kimberly, en Ramos Arizpe.

El afectado fue identificado como Eliud Yera Castañeda, quien viajaba en una motocicleta Italika 250Z. Señaló que se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el accidente.

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Tras el impacto, el motociclista quedó sobre la cinta asfáltica, mientras que el conductor del vehículo involucrado se retiró del lugar.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe atendieron a Eliud, quien presentó policontusiones y abrasiones, por lo que fue trasladado a la Clínica El Ixtlero en estado estable.

$!Autoridades iniciaron la búsqueda del conductor involucrado, pero no lograron localizarlo.
Autoridades iniciaron la búsqueda del conductor involucrado, pero no lograron localizarlo. ULISES MARTÍNEZ

Al momento del accidente, el motociclista llevaba puesto el casco de protección, lo que evitó lesiones de mayor gravedad en la cabeza y el rostro. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron la búsqueda del vehículo involucrado, sin que fuera localizado.

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