ICH en Saltillo abre registro para Bachillerato en enero de 2027

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    ICH en Saltillo abre registro para Bachillerato en enero de 2027
    El Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” prepara su proceso de ingreso para el semestre enero-junio de 2027. ARCHIVO

El plantel ofrece formación en ciencias, humanidades, tecnología, arte y áreas orientadas al desarrollo integral

Para quienes buscan ingresar al bachillerato en enero de 2027, el Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” (ICH), Unidad Sureste, mantiene abierto su proceso de admisión para el próximo semestre.

El plantel de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) cuenta con un programa académico que combina asignaturas científicas, humanísticas y de formación integral, además de impulsar actividades relacionadas con la investigación y la difusión cultural.

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FORMACIÓN EN CIENCIAS Y HUMANIDADES

Entre las materias que cursarán los estudiantes se encuentran Bases Matemáticas, Aritmética, Pensamiento Crítico y Lógica Aplicada, Filosofía en Acción: Razón, Ética y Sociedad, Psicología para la Vida y el Aprendizaje, Apreciación y Producción del Arte, Actividad Física y Bienestar Integral e Inteligencia Emocional y Relaciones Humanas.

El plan también contempla Orientación para la Vida y Profesión, Introducción a las Finanzas Personales, Liderazgo y Emprendimiento, Taller de Lectura y Redacción, Idioma Inglés, Entornos Digitales y Solución de Problemas, Matemáticas, Probabilidad y Estadística.

A estas asignaturas se suman Física, Química Inorgánica, Química Orgánica, Biología, Ecología y Medio Ambiente, Introducción a las Ciencias Sociales, Historia, Ciudadanía y Metodología de la Investigación.

$!El plan académico combina asignaturas de ciencias, humanidades, tecnología, arte y formación integral.
El plan académico combina asignaturas de ciencias, humanidades, tecnología, arte y formación integral. CORTESÍA

El ICH señala que su modelo educativo busca proporcionar herramientas para la formación académica y personal de los estudiantes, mediante contenidos relacionados con ciencia, cultura, pensamiento crítico, valores y responsabilidad social.

REGISTRO CIERRA ESTE 17 DE SEPTIEMBRE

El periodo para registrarse y presentar el examen de admisión concluye este 17 de septiembre de 2026. El trámite debe realizarse a través de la plataforma oficial de Admisiones de la UAdeC.

Una vez completado el registro, los aspirantes deberán imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago del derecho a examen, cuyo costo es de 920 pesos.

Para consultar información sobre el ICH y su oferta académica se puede ingresar al sitio oficial del plantel, mientras que el proceso de admisión está disponible en la plataforma de Admisiones de la UAdeC.

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