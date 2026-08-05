IDEA Saltillo ofrece Bachillerato flexible sin examen de admisión

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    IDEA Saltillo ofrece Bachillerato flexible sin examen de admisión
    El IDEA Saltillo ofrece una alternativa flexible para quienes buscan cursar el bachillerato sin presentar examen de admisión. CORTESÍA

La propuesta permite avanzar al ritmo de cada estudiante, con asesorías personalizadas, horarios adaptables y actividades universitaria

Durante agosto, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) invita a la comunidad en general a continuar sus estudios de educación Media Superior en el Instituto de Enseñanza Abierta de Saltillo (IDEA), una opción que permite cursar el bachillerato bajo un esquema flexible y adaptado a las necesidades de cada estudiante.

En rueda de prensa, la directora del plantel, Violeta Azeneth Cedillo Rodríguez; la secretaria administrativa, Nubia Sarahí Ramírez Medrano, y la secretaria académica, Claudia Angélica Bezares Cruz, dieron a conocer los detalles del proceso de ingreso y las características de este modelo educativo.

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Uno de los principales atractivos del IDEA es que los aspirantes no necesitan presentar examen de admisión. Los estudiantes pueden avanzar de acuerdo con su propio ritmo, apoyados por horarios flexibles y una planta docente que ofrece asesorías personalizadas para facilitar el aprendizaje.

FORMACIÓN MÁS ALLÁ DEL AULA

Además de las actividades académicas, los alumnos tienen acceso a servicios como biblioteca y centro de cómputo, así como la posibilidad de integrarse a equipos deportivos que participan en torneos universitarios.

También pueden formar parte de actividades artísticas y culturales, de la Semana del Estudiante y de programas de servicio social, con lo que complementan su formación académica y fortalecen su participación dentro de la comunidad universitaria.

Para realizar el trámite de ingreso se requiere presentar certificado de secundaria, acta de nacimiento actualizada, comprobante de domicilio, fotografía tamaño infantil y CURP.

El costo de inscripción es de 2 mil 815 pesos, además de una cuota interna de 400 pesos y 500 pesos correspondientes al curso de inducción.

$!Los estudiantes cuentan con asesorías personalizadas y acceso a biblioteca, centro de cómputo y actividades universitarias.
Los estudiantes cuentan con asesorías personalizadas y acceso a biblioteca, centro de cómputo y actividades universitarias. cortesía

De acuerdo con la institución, quienes cursan sus estudios en el IDEA desarrollan capacidades de aprendizaje autónomo y mantienen una formación académica sustentada en valores y compromiso con su entorno.

La planta docente cuenta con estudios de posgrado y preparación tanto en sus respectivas áreas disciplinarias como en estrategias educativas, con el objetivo de brindar acompañamiento durante el proceso de formación.

Para obtener mayor información, los interesados pueden consultar la página de Facebook IDEA Saltillo, comunicarse al teléfono (844) 410 1002 o acudir directamente al plantel, ubicado en el Edificio “H” de la Unidad Camporredondo, en Saltillo.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:30 a 21:00 horas.

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