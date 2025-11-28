Choque entre camioneta y carro RZR deja un adulto mayor fallecido, en Saltillo

Un fatal accidente ocurrido la tarde de este viernes en el boulevard Humberto Castilla, en la zona posterior del mercado de abastos, dejó como consecuencia la muerte de un hombre de 84 años y lesiones para otro de los involucrados. La situación generó una intensa movilización de autoridades y servicios de emergencia.

Testimonios recabados por oficiales de Tránsito y el análisis realizado en el lugar señalan que el siniestro se originó cuando Martha Estela N., al volante de un Mazda, intentó salir de la central de abastos para incorporarse al flujo vehicular del boulevard. En el momento de realizar la maniobra, y sin advertir la proximidad de otros automóviles, ingresó al carril justo cuando un vehículo Razer se desplazaba por la vía a una velocidad considerable. El conductor de este último, identificado como César Armando, no tuvo margen para frenar, lo que derivó en un violento choque.

El Mazda fue arrojado hacia la banqueta que corre junto al Bosque Urbano, donde terminó con severos daños en su estructura. Por su parte, el Razer quedó en medio de la arteria, convirtiéndose en un obstáculo para el tránsito y provocando que otros conductores tuvieran que detenerse abruptamente para evitar un segundo incidente.

Los primeros en llegar fueron paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes se enfocaron de inmediato en atender a Ramiro N., acompañante en el Mazda. Tras una evaluación rápida, confirmaron que el adulto mayor ya había perdido la vida debido a las lesiones ocasionadas por el impacto, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes.

Instantes después, dos unidades de Cruz Roja Saltillo arribaron para atender a los demás afectados. El conductor del Razer, César Armando, presentaba lesiones que requerían atención especializada, por lo que fue trasladado a un hospital privado. Aunque otras personas involucradas también fueron valoradas, ninguna presentaba heridas de gravedad.

Mientras tanto, elementos de Tránsito Municipal aseguraron la zona y desviaron la circulación para permitir que los peritos de la Fiscalía General del Estado trabajaran sin interrupciones. Estos últimos se encargaron de documentar la escena, recopilar indicios y realizar las diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación.

El cuerpo de Ramiro N. fue posteriormente trasladado al Servicio Médico Forense, donde se efectuará la necropsia de ley para precisar las causas del fallecimiento y completar los procedimientos oficiales.