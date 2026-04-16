Cae mujer de transporte público y es trasladada al hospital en Saltillo

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Cae mujer de transporte público y es trasladada al hospital en Saltillo
    La cámara de seguridad de la esencia de autos grabó lo ocurrido ULISES MARTÍNEZ

Como parte de las investigaciones, autoridades señalaron que será el análisis de las cámaras de vigilancia permitirá esclarecer si la mujer ya había descendido o si el operador avanzó

Un accidente se registró sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del fraccionamiento Privadas de Santiago, donde una mujer cayó de una unidad de transporte público de ruta urbana de Saltillo.

De acuerdo con el operador, la mujer ya había descendido de la combi y posteriormente se mareó, lo que provocó su caída; sin embargo, el encargado de seguridad de la agencia JAC señaló que la mujer aún se encontraba sujeta del pasamanos cuando el operador avanzó, derribándola.

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$!Cae mujer de transporte público y es trasladada al hospital en Saltillo

Se informó que será la cámara de vigilancia en el lugar la que permita determinar cómo ocurrieron los hechos. Al sitio acudió personal de inspección de transporte público y se esperaba la llegada de elementos de la Policía Municipal de Tránsito para tomar conocimiento.

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La persona lesionada fue identificada como Isabel ¨N¨, de 52 años, quien fue trasladada para su atención médica a la Clínica 2 del IMSS.

En tanto, el operador de la unidad de la ruta 5B, Ángel Arturo ¨N¨, de 31 años, fue asegurado por las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

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