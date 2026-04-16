$!Cae mujer de transporte público y es trasladada al hospital en Saltillo

Un accidente se registró sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del fraccionamiento Privadas de Santiago, donde una mujer cayó de una unidad de transporte público de ruta urbana de Saltillo.

De acuerdo con el operador, la mujer ya había descendido de la combi y posteriormente se mareó, lo que provocó su caída; sin embargo, el encargado de seguridad de la agencia JAC señaló que la mujer aún se encontraba sujeta del pasamanos cuando el operador avanzó, derribándola.