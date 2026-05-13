Conductora provoca choque y envía a motociclista al hospital, en Saltillo

Un motociclista de 63 años resultó gravemente lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, a la altura de la colonia Los Maestros.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba de sur a norte a bordo de una motocicleta Italika en compañía de su hijo de 19 años de edad.

Fue al llegar al cruce con la calle Apolonio cuando la conductora de un vehículo Chevrolet presuntamente les quitó el derecho de paso al intentar ingresar hacia la colonia Los Maestros, provocando el fuerte impacto.

Tras la colisión, ambos tripulantes de la motocicleta salieron proyectados contra la carpeta asfáltica, generando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

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Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, determinando el traslado del conductor de la motocicleta en código rojo a las instalaciones del Hospital Muguerza debido a la gravedad de sus lesiones.

Por su parte, el joven de 19 años fue valorado en el lugar por otra ambulancia, presentando aparentemente una fractura en uno de los dedos de la mano. Sin embargo, familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente a fin de deslindar responsabilidades.