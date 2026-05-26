Ignora el alto, choca contra un auto y termina con fractura expuesta en Saltillo
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El acompañante que viajaba en la motocicleta resultó ileso, mientras autoridades de Tránsito realizaron el peritaje para determinar las circunstancias del accidente
Con una fractura expuesta en la pierna izquierda, a la altura del tobillo, terminó un motociclista tras un accidente vial contra un automóvil en el cruce de la avenida Central y la calle 14, en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.
Conforme a las declaraciones de los participantes, en la motocicleta viajaban dos jóvenes cuando, aparentemente, el conductor no realizó el alto correspondiente al llegar al cruce de la avenida Central, por lo que terminó impactándose contra la parte lateral derecha de un automóvil.
El vehículo circulaba con dirección hacia Fundadores y contaba con vía libre al momento del accidente, según señalaron autoridades en el lugar.
Tras el impacto, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica a Gerardo ¨N¨, quien resultó lesionado y presentó una fractura expuesta, además de diversos golpes y raspones.
Luego de ser valorado y de que se le colocara una férula de cartón para inmovilizar la extremidad lesionada, fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada y descartar posibles lesiones internas.
El acompañante que viajaba en la motocicleta no presentó lesiones, mientras que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.