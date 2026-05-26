Ignora el alto, choca contra un auto y termina con fractura expuesta en Saltillo

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    Ignora el alto, choca contra un auto y termina con fractura expuesta en Saltillo
    Un motociclista resultó gravemente lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial en el cruce de la avenida Central y la calle 14, donde sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas. ULISES MARTÍNEZ

El acompañante que viajaba en la motocicleta resultó ileso, mientras autoridades de Tránsito realizaron el peritaje para determinar las circunstancias del accidente

Con una fractura expuesta en la pierna izquierda, a la altura del tobillo, terminó un motociclista tras un accidente vial contra un automóvil en el cruce de la avenida Central y la calle 14, en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

Conforme a las declaraciones de los participantes, en la motocicleta viajaban dos jóvenes cuando, aparentemente, el conductor no realizó el alto correspondiente al llegar al cruce de la avenida Central, por lo que terminó impactándose contra la parte lateral derecha de un automóvil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-intenta-menor-incorporarse-al-periferico-y-termina-derribado-por-un-automovil-BN20961374
$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención de emergencia al conductor de la motocicleta, quien presentaba lesiones de consideración tras el fuerte impacto contra un automóvil.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención de emergencia al conductor de la motocicleta, quien presentaba lesiones de consideración tras el fuerte impacto contra un automóvil. ULISES MARTÍNEZ

El vehículo circulaba con dirección hacia Fundadores y contaba con vía libre al momento del accidente, según señalaron autoridades en el lugar.

Tras el impacto, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica a Gerardo ¨N¨, quien resultó lesionado y presentó una fractura expuesta, además de diversos golpes y raspones.

$!El lesionado fue inmovilizado en el lugar por personal de rescate antes de ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y descartar otras lesiones.
El lesionado fue inmovilizado en el lugar por personal de rescate antes de ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y descartar otras lesiones. ULISES MARTÍNEZ

Luego de ser valorado y de que se le colocara una férula de cartón para inmovilizar la extremidad lesionada, fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada y descartar posibles lesiones internas.

El acompañante que viajaba en la motocicleta no presentó lesiones, mientras que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

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