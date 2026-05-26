Ignora el alto, choca contra un auto y termina con fractura expuesta en Saltillo

Con una fractura expuesta en la pierna izquierda, a la altura del tobillo, terminó un motociclista tras un accidente vial contra un automóvil en el cruce de la avenida Central y la calle 14, en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

Conforme a las declaraciones de los participantes, en la motocicleta viajaban dos jóvenes cuando, aparentemente, el conductor no realizó el alto correspondiente al llegar al cruce de la avenida Central, por lo que terminó impactándose contra la parte lateral derecha de un automóvil.