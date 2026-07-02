Ignora el alto y provoca choque en la colonia República Poniente, en Saltillo

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    Ignora el alto y provoca choque en la colonia República Poniente, en Saltillo
    Elementos de la Policía Municipal de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados. ULISES MARTÍNEZ

Las aseguradoras iniciaron las negociaciones entre los conductores para alcanzar un convenio que permitiera cubrir los daños materiales derivados del accidente

La mañana de este jueves se registró un accidente vial en el cruce de las calles Chihuahua y Guillermo Purcell, en la colonia República Poniente, donde una persona resultó lesionada y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja de Saltillo.

De acuerdo con el personal de la Policía Municipal de Tránsito que tomó conocimiento del percance, Marco Antonio “N”, de 56 años, conducía una camioneta Ford Escape sobre la calle Guillermo Purcell cuando presuntamente no respetó el alto obligatorio al llegar al cruce.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-queda-inconsciente-tras-ser-atropellado-responsable-huye-sin-auxiliarlo-HP21840142

Al omitir el señalamiento de alto, su vehículo fue impactado en el costado por una camioneta Chevrolet Cheyenne, conducida por José Mauricio “N”, de 54 años, quien circulaba con vía libre sobre la calle Chihuahua.

$!Elementos de la Policía Municipal de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.
Elementos de la Policía Municipal de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a las personas involucradas en el accidente, quienes, por fortuna, no requirieron ser trasladadas a un hospital.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a las personas involucradas en el percance. A pesar del fuerte impacto entre ambas camionetas, ninguno de los ocupantes requirió traslado a un hospital.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a las personas involucradas en el percance. A pesar del fuerte impacto entre ambas camionetas, ninguno de los ocupantes requirió traslado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Oficiales de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, mientras que personal de las aseguradoras inició las diligencias correspondientes con el propósito de que ambas partes llegaran a un convenio para la reparación de los daños materiales.

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