Ignora el alto y provoca choque en la colonia República Poniente, en Saltillo

La mañana de este jueves se registró un accidente vial en el cruce de las calles Chihuahua y Guillermo Purcell, en la colonia República Poniente, donde una persona resultó lesionada y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja de Saltillo.

De acuerdo con el personal de la Policía Municipal de Tránsito que tomó conocimiento del percance, Marco Antonio “N”, de 56 años, conducía una camioneta Ford Escape sobre la calle Guillermo Purcell cuando presuntamente no respetó el alto obligatorio al llegar al cruce.