Ignora el rojo, impacta dos autos y genera caos vial, al norte de Saltillo

Tres vehículos participaron en un accidente vial la tarde de este viernes, luego de que el conductor de uno de ellos se pasara el semáforo en rojo mientras circulaba por Isidro López Zertuche con dirección a Ramos Arizpe.

El responsable del percance fue identificado como Martín ¨N¨, de 39 años, conductor de una camioneta Nissan, quien, según testigos, ignoró la luz roja del semáforo. Esto provocó que impactara un vehículo Nissan Tsuru, conducido por Daniel ¨N¨, de 47 años, que circulaba por Luis Donaldo Colosio con dirección a Isidro López Zertuche, para posteriormente incorporarse a la vialidad habitual hacia Alessio Robles.

