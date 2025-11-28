Ignora el rojo, impacta dos autos y genera caos vial, al norte de Saltillo

    La camioneta responsable quedó sobre la vialidad tras impactar a dos vehículos en Isidro López Zertuche. FOTO: ULISE MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La policía municipal intervino rápidamente para asegurar la zona y coordinar el retiro de los vehículos tras el accidente en Isidro López Zertuche

Tres vehículos participaron en un accidente vial la tarde de este viernes, luego de que el conductor de uno de ellos se pasara el semáforo en rojo mientras circulaba por Isidro López Zertuche con dirección a Ramos Arizpe.

El responsable del percance fue identificado como Martín ¨N¨, de 39 años, conductor de una camioneta Nissan, quien, según testigos, ignoró la luz roja del semáforo. Esto provocó que impactara un vehículo Nissan Tsuru, conducido por Daniel ¨N¨, de 47 años, que circulaba por Luis Donaldo Colosio con dirección a Isidro López Zertuche, para posteriormente incorporarse a la vialidad habitual hacia Alessio Robles.

La camioneta responsable quedó sobre la vialidad tras impactar a dos vehículos en Isidro López Zertuche. FOTO: ULISE MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras el primer golpe, la camioneta continuó su trayectoria y colisionó un tercer vehículo, conducido por Amairani ¨N¨, quien esperaba su luz verde en el cruce de Isidro López Zertuche y Luis Donaldo Colosio para incorporarse a la segunda vialidad.

Los conductores contactaron a sus aseguradoras para llegar a un acuerdo sobre los daños ocasionados. FOTO: ULISE MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

No se registraron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesario solicitar ambulancia. Sin embargo, los tres conductores contactaron a sus aseguradoras para que los ajustadores llegaran a un acuerdo respecto a los daños.

Personal de la policía municipal abanderó el accidente y solicitó grúas para remolcar los vehículos a un corralón de la ciudad, mientras se deslindan responsabilidades y se cubren los daños ocasionados.

