Se estrella contra camión al perder el control de su auto en Arteaga; madre e hijo lesionados

Una mujer y su hijo fueron trasladados al Hospital General de Saltillo y al Hospital Materno Infantil luego de sufrir un accidente la mañana de este viernes sobre la carretera 57, a la altura del ejido Bella Unión.

Minutos antes de las 09:00 horas, el accidente fue reportado al número de emergencias 911, informándose de un choque en el tramo estatal Arteaga–Carbonera, donde se vieron involucrados un automóvil y un camión de carga.

Elementos de la Policía Municipal, así como personal de Protección Civil y Bomberos, acudieron rápidamente al sitio. En el lugar atendieron a Judith ¨N¨, de 36 años, quien se dirigía hacia Arteaga en compañía de su hijo Ever, de 11 años.