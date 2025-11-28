Se estrella contra camión al perder el control de su auto en Arteaga; madre e hijo lesionados

Saltillo
/ 28 noviembre 2025
    Se estrella contra camión al perder el control de su auto en Arteaga; madre e hijo lesionados
    El Mazda involucrado quedó atravesado sobre la vía estatal luego del impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El padre del menor llegó al sitio y decidió trasladarlo por cuenta propia, mientras la mujer fue llevada en ambulancia con probable fractura

Una mujer y su hijo fueron trasladados al Hospital General de Saltillo y al Hospital Materno Infantil luego de sufrir un accidente la mañana de este viernes sobre la carretera 57, a la altura del ejido Bella Unión.

Minutos antes de las 09:00 horas, el accidente fue reportado al número de emergencias 911, informándose de un choque en el tramo estatal Arteaga–Carbonera, donde se vieron involucrados un automóvil y un camión de carga.

Elementos de la Policía Municipal, así como personal de Protección Civil y Bomberos, acudieron rápidamente al sitio. En el lugar atendieron a Judith ¨N¨, de 36 años, quien se dirigía hacia Arteaga en compañía de su hijo Ever, de 11 años.

$!Elementos de Protección Civil y Bomberos revisan la zona del percance.
Elementos de Protección Civil y Bomberos revisan la zona del percance. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Ambos viajaban en un Mazda 6. Según los primeros reportes, al tomar una curva la conductora perdió el control e invadió el carril contrario, justo por donde circulaba un camión de carga. El operador señaló que alcanzó a maniobrar hacia un lado para evitar un impacto frontal, aunque el golpe no pudo evitarse por completo, impactando el automóvil en la parte delantera izquierda del camión, a la altura de un neumático.

$!Policía de Arteaga resguarda los vehículos mientras se realizan las maniobras de retiro.
Policía de Arteaga resguarda los vehículos mientras se realizan las maniobras de retiro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El vehículo particular resultó con daños mayores y quedó detenido sobre la vialidad. Socorristas brindaron atención a la mujer y al menor. Minutos después llegó el padre del niño, quien decidió trasladarlo por sus propios medios al hospital. En tanto, Judith fue llevada en ambulancia al Hospital General, donde ingresó con una probable fractura en la pierna izquierda, a la altura de tibia y peroné.

$!Socorristas auxilian a la conductora lesionada tras el choque en la carretera 57.
Socorristas auxilian a la conductora lesionada tras el choque en la carretera 57. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Una vez realizadas las atenciones iniciales, elementos de la Policía de Arteaga solicitaron el arribo de grúas para retirar las unidades y enviarlas a un corralón de la ciudad. El caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

