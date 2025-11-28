Se estrella contra camión al perder el control de su auto en Arteaga; madre e hijo lesionados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El padre del menor llegó al sitio y decidió trasladarlo por cuenta propia, mientras la mujer fue llevada en ambulancia con probable fractura
Una mujer y su hijo fueron trasladados al Hospital General de Saltillo y al Hospital Materno Infantil luego de sufrir un accidente la mañana de este viernes sobre la carretera 57, a la altura del ejido Bella Unión.
Minutos antes de las 09:00 horas, el accidente fue reportado al número de emergencias 911, informándose de un choque en el tramo estatal Arteaga–Carbonera, donde se vieron involucrados un automóvil y un camión de carga.
TE PUEDE INTERESAR: Choque múltiple genera caos vial en la Monterrey–Saltillo; neblina, presunta causa
Elementos de la Policía Municipal, así como personal de Protección Civil y Bomberos, acudieron rápidamente al sitio. En el lugar atendieron a Judith ¨N¨, de 36 años, quien se dirigía hacia Arteaga en compañía de su hijo Ever, de 11 años.
Ambos viajaban en un Mazda 6. Según los primeros reportes, al tomar una curva la conductora perdió el control e invadió el carril contrario, justo por donde circulaba un camión de carga. El operador señaló que alcanzó a maniobrar hacia un lado para evitar un impacto frontal, aunque el golpe no pudo evitarse por completo, impactando el automóvil en la parte delantera izquierda del camión, a la altura de un neumático.
El vehículo particular resultó con daños mayores y quedó detenido sobre la vialidad. Socorristas brindaron atención a la mujer y al menor. Minutos después llegó el padre del niño, quien decidió trasladarlo por sus propios medios al hospital. En tanto, Judith fue llevada en ambulancia al Hospital General, donde ingresó con una probable fractura en la pierna izquierda, a la altura de tibia y peroné.
Una vez realizadas las atenciones iniciales, elementos de la Policía de Arteaga solicitaron el arribo de grúas para retirar las unidades y enviarlas a un corralón de la ciudad. El caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades.