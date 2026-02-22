Ignora motociclista el rojo, causa choque y termina con fractura en Saltillo

Saltillo
/ 22 febrero 2026
    Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al lesionado a la clínica número 2 del IMSS. MARTÍN ROJAS

El caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades, mientras las unidades permanecen bajo resguardo

Un motociclista resultó con una probable fractura en uno de sus tobillos, luego de pasarse un semáforo en rojo, lo que provocó que le quitara el derecho de paso al conductor de un vehículo de la marca Toyota, mismo que lo proyectó contra el camellón central a la altura del Lienzo Charro Prof. Enrique González, en la colonia Rancho de Peña, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el señalado como responsable, identificado con el nombre de Ángel Eduardo, transitaba a bordo de una motocicleta deportiva sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza con dirección de oriente a poniente.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: choca joven conductor al ignorar señalamiento de alto

El motociclista fue proyectado contra el camellón central tras el impacto. MARTÍN ROJAS

El joven, quien conducía en aparente exceso de velocidad, al llegar al cruce con la calle Privada Lienzo Charro no hizo caso a la luz roja del semáforo, por lo que al incorporarse le quitó el derecho de paso al conductor de un vehículo tipo coupé que circulaba de norte a sur.

Tras el impacto, el motociclista y su vehículo de dos ruedas salieron proyectados contra el camellón central, quedando el joven tendido sobre la carpeta asfáltica.

Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la circulación en el cruce. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes; fueron elementos de Tránsito Municipal quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido, además de abanderar la circulación.

De igual manera, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al percance para la valoración del motociclista, quien fue trasladado a la clínica número 2 del IMSS debido a una fractura en su tobillo derecho.

Finalmente, ambas unidades fueron remolcadas por medio de una grúa, y el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

