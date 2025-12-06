Ignora semáforo en rojo y provoca choque al sur de Saltillo; responsable huye

Un accidente se registró la mañana de este sábado en la colonia Parques de la Cañada, hasta donde arribó personal de la Policía Municipal de Saltillo y de la Cruz Roja tras recibir el reporte del número de emergencias 911. El percance ocurrió en el cruce del Circuito de la Cañada y el bulevar Antonio Cárdenas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Alfredo ¨N¨ circulaba a bordo de un vehículo Chevrolet e intentaba incorporarse al bulevar Antonio Cárdenas cuando fue impactado por un automóvil blanco cuyo conductor ignoró la luz roja del semáforo. Tras el choque, el responsable continuó su marcha en dirección a Emilio Arizpe de la Maza.

