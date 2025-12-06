Ignora semáforo en rojo y provoca choque al sur de Saltillo; responsable huye
Las cámaras de seguridad de la zona quedaron bajo revisión para identificar al responsable, mientras que el conductor afectado no presentó lesiones y permaneció en el lugar
Un accidente se registró la mañana de este sábado en la colonia Parques de la Cañada, hasta donde arribó personal de la Policía Municipal de Saltillo y de la Cruz Roja tras recibir el reporte del número de emergencias 911. El percance ocurrió en el cruce del Circuito de la Cañada y el bulevar Antonio Cárdenas.
De acuerdo con las primeras investigaciones, Alfredo ¨N¨ circulaba a bordo de un vehículo Chevrolet e intentaba incorporarse al bulevar Antonio Cárdenas cuando fue impactado por un automóvil blanco cuyo conductor ignoró la luz roja del semáforo. Tras el choque, el responsable continuó su marcha en dirección a Emilio Arizpe de la Maza.
Según el afectado, el conductor del vehículo blanco huyó a toda velocidad sin detenerse para revisar la situación ni asumir responsabilidad.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar, realizaron labores de abanderamiento para evitar otro incidente y ordenaron el retiro del vehículo de Alfredo, el cual terminó con daños materiales.
El conductor afectado no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, permaneciendo en el sitio a la espera de su aseguradora.
Las autoridades revisan las cámaras de seguridad instaladas en la zona y en negocios cercanos con el fin de identificar y ubicar al automovilista que provocó el accidente.