Mujer choca y parte en dos una palmera, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 24 marzo 2026
    Mujer choca y parte en dos una palmera, en Saltillo
    El accidente afectó el flujo del tráfico.
    Mujer choca y parte en dos una palmera, en Saltillo

No resultó lesionada pero sí se registraron pérdidas materiales

Una joven al volante sufrió un aparatoso percance vial al partir una de las palmeras ubicadas en el bulevar Venustiano Carranza.

La conductora, identificada como Wendy N., de 40 años de edad, no resultó lesionada ni requirió traslado a una clínica. El incidente ocurrió cuando circulaba en su vehículo Volkswagen Jetta color azul, en sentido de sur a norte sobre Venustiano Carranza. Al pasar el cruce con José Narro Robles, aseguró que no logró frenar, ya que metros más adelante se había reportado un choque por alcance.

TE PUEDE INTERESAR: Se manifiestan trabajadores de anexo por fraude, en Saltillo

Para no verse involucrada, Wendy N. maniobró el volante hacia la izquierda y terminó por subirse al camellón central. Impactó directamente contra una palmera, la cual partió a la mitad tras el golpe, y aun así el vehículo terminó en el carril contrario. El automóvil obstruyó los carriles de alta velocidad y el central, lo que generó caos vial en ambos sentidos.

Del percance se hizo cargo Tránsito Municipal, que procedió con el aseguramiento del vehículo. Ahora, la empresa aseguradora se hará cargo de los daños materiales ocasionados a la palmera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El banderazo se realizó en el Pueblo Mágico de Arteaga.

Activa Coahuila operativo de seguridad con más de 10 mil elementos; dan banderazo en Arteaga
En México, desde el 2023, la Ley del Seguro Social establece como obligatorio el registro de este sector.

IMSS Coahuila exhorta a empleadores a asegurar a Personas Trabajadoras del Hogar
No existe fecha definida para el reabastecimiento, señalaron autoridades sanitarias.

Se agotan vacunas contra COVID-19 en clínicas estatales de Coahuila; concluye vacunación para influenza
La plataforma e-Catastro permite que los avalúos catastrales en Saltillo se liberen en menos de 24 horas mediante firma electrónica.

Saltillo: con e-Catastro, avalúos ahora se liberan en menos de 24 horas
Acudieron a la Fiscalía para realizar su denuncia.

Se manifiestan trabajadores de anexo por fraude, en Saltillo
Durante la exposición, se adentrará al público por un recorrido histórico, además de la introducción a la elaboración de la pieza.

Llega a Saltillo exposición sobre el Penacho de Moctezuma
El basurero de Riquelme

El basurero de Riquelme
Desastre petrolero

Desastre petrolero