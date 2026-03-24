Mujer choca y parte en dos una palmera, en Saltillo

Una joven al volante sufrió un aparatoso percance vial al partir una de las palmeras ubicadas en el bulevar Venustiano Carranza.

La conductora, identificada como Wendy N., de 40 años de edad, no resultó lesionada ni requirió traslado a una clínica. El incidente ocurrió cuando circulaba en su vehículo Volkswagen Jetta color azul, en sentido de sur a norte sobre Venustiano Carranza. Al pasar el cruce con José Narro Robles, aseguró que no logró frenar, ya que metros más adelante se había reportado un choque por alcance.

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Para no verse involucrada, Wendy N. maniobró el volante hacia la izquierda y terminó por subirse al camellón central. Impactó directamente contra una palmera, la cual partió a la mitad tras el golpe, y aun así el vehículo terminó en el carril contrario. El automóvil obstruyó los carriles de alta velocidad y el central, lo que generó caos vial en ambos sentidos.

Del percance se hizo cargo Tránsito Municipal, que procedió con el aseguramiento del vehículo. Ahora, la empresa aseguradora se hará cargo de los daños materiales ocasionados a la palmera.