Invade carril, choca de frente contra transporte de personal y resulta herido en Saltillo

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    Invade carril, choca de frente contra transporte de personal y resulta herido en Saltillo
    El Nissan Sentra Tsuru terminó a un costado de la carretera luego de colisionar contra una unidad de transporte de personal. MARTÍN ROJAS

El percance ocurrió alrededor de las 00:50 horas, cerca del ejido Llanos de la Unión; paramédicos trasladaron al automovilista al Hospital Universitario

El conductor de un vehículo Nissan resultó lesionado luego de participar en un accidente vial sobre el camino vecinal a General Cepeda, donde se impactó de frente contra un transporte de personal.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:50 horas, cuando el conductor de un Nissan Sentra Tsuru transitaba por la vialidad antes mencionada en dirección de oriente a poniente. Al llegar a una curva, a un kilómetro del ejido Llanos de la Unión, perdió el control del volante e invadió el carril contrario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/queman-un-tejaban-en-arteaga-OD24146989

Lo anterior ocasionó que se impactara de frente contra el transporte de personal y posteriormente saliera proyectado hacia un costado de la carretera.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Posteriormente, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al conductor del Nissan y lo trasladaron a las instalaciones del Hospital Universitario para recibir atención médica.

Finalmente, el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes y se establecerán las sanciones que procedan.

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