Ignora transporte el rojo y provoca choque en Saltillo; una persona lesionada
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente provocó daños materiales en ambas unidades y afectaciones momentáneas a la vialidad
Al ignorar la luz roja de un semáforo, el conductor de un transporte de personal de la empresa Ibsom provocó un accidente vial en el distribuidor El Sarape, alrededor de las 06:00 horas de este sábado, donde una persona resultó lesionada, en Saltillo.
El hombre señalado como responsable fue identificado como Guadalupe ¨N¨, de 55 años de edad, quien conducía un camión de la empresa Transporte Ibsom.
TE PUEDE INTERESAR: Vuelca conductor tras presuntamente quedarse dormido en el periférico LEA, de Saltillo
De acuerdo con testigos, la unidad circulaba con dirección a Paseo de la Reforma por la lateral del bulevar Fundadores y, al llegar al cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez, ignoró la señal de alto del semáforo.
El autobús fue impactado en su costado por un vehículo Kia Río que transitaba con dirección a Jesús Valdés Sánchez por el periférico, el cual presentó daños en la parte frontal.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a uno de los ocupantes del automóvil, quien presentaba diversos golpes; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el deslinde de responsabilidades y ordenaron el retiro de los vehículos involucrados.