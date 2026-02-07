Ignora transporte el rojo y provoca choque en Saltillo; una persona lesionada

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 7 febrero 2026
    Ignora transporte el rojo y provoca choque en Saltillo; una persona lesionada
    El vehículo Kia Río presentó daños en la parte frontal tras el impacto. foto: Ulises Martínez

El accidente provocó daños materiales en ambas unidades y afectaciones momentáneas a la vialidad

Al ignorar la luz roja de un semáforo, el conductor de un transporte de personal de la empresa Ibsom provocó un accidente vial en el distribuidor El Sarape, alrededor de las 06:00 horas de este sábado, donde una persona resultó lesionada, en Saltillo.

El hombre señalado como responsable fue identificado como Guadalupe ¨N¨, de 55 años de edad, quien conducía un camión de la empresa Transporte Ibsom.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca conductor tras presuntamente quedarse dormido en el periférico LEA, de Saltillo

$!El camión de transporte de personal quedó detenido tras el choque en el distribuidor El Sarape.
El camión de transporte de personal quedó detenido tras el choque en el distribuidor El Sarape. foto: Ulises Martínez

De acuerdo con testigos, la unidad circulaba con dirección a Paseo de la Reforma por la lateral del bulevar Fundadores y, al llegar al cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez, ignoró la señal de alto del semáforo.

El autobús fue impactado en su costado por un vehículo Kia Río que transitaba con dirección a Jesús Valdés Sánchez por el periférico, el cual presentó daños en la parte frontal.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente. foto: Ulises Martínez

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a uno de los ocupantes del automóvil, quien presentaba diversos golpes; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el deslinde de responsabilidades y ordenaron el retiro de los vehículos involucrados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
Pedro Torres y el fin de una era

Pedro Torres y el fin de una era
true

POLITICÓN: Tras la captura del alcalde de Tequila: ¿ahora sí se va en serio para acabar con la impunidad?
‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
Los presuntos responsables intentaron abrir la caja fuerte con una herramienta de corte.

Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
El 27 de febrero se conocerá el nombre del grupo empresarial que tendrá el control de Altos Hornos de México.

Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro