Ignora transporte el rojo y provoca choque en Saltillo; una persona lesionada

Al ignorar la luz roja de un semáforo, el conductor de un transporte de personal de la empresa Ibsom provocó un accidente vial en el distribuidor El Sarape, alrededor de las 06:00 horas de este sábado, donde una persona resultó lesionada, en Saltillo.

El hombre señalado como responsable fue identificado como Guadalupe ¨N¨, de 55 años de edad, quien conducía un camión de la empresa Transporte Ibsom.

