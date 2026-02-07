Vuelca conductor tras presuntamente quedarse dormido en el periférico LEA, de Saltillo

Saltillo
/ 7 febrero 2026
    El vehículo Mazda terminó volcado sobre un área de terracería a un costado del periférico LEA. FOTO: MARTÍN ROJAS

El accidente dejó daños materiales considerables en el vehículo, el cual terminó sobre un área de terracería, sin afectaciones a otros automóviles

Un automovilista protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada, luego de que presuntamente se quedara dormido mientras conducía, lo que provocó la volcadura de su unidad a la altura de la colonia Satélite Norte, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando el conductor de un vehículo de la marca Mazda circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de oriente a poniente.

$!El automóvil fue retirado del lugar con apoyo de una grúa.
El automóvil fue retirado del lugar con apoyo de una grúa. FOTO: MARTÍN ROJAS

Fue al llegar a la intersección con la avenida De las Torres cuando, presuntamente, el cansancio lo venció, lo que provocó que perdiera el control del volante, saliera del camino y terminara volcado sobre un área de terracería a un costado de la vialidad.

$!El percance ocurrió a la altura de la colonia Satélite Norte durante la madrugada.
El percance ocurrió a la altura de la colonia Satélite Norte durante la madrugada. FOTO: MARTÍN ROJAS

Testigos que presenciaron el percance dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.

$!La unidad presentó daños materiales considerables tras la volcadura.
La unidad presentó daños materiales considerables tras la volcadura. FOTO: MARTÍN ROJAS

Afortunadamente, el conductor no presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Finalmente, la unidad fue retirada del lugar mediante el uso de una grúa y trasladada a un corralón, mientras que el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades.

accidentes viales
Última hora Saltillo

Saltillo

