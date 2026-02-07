Vuelca conductor tras presuntamente quedarse dormido en el periférico LEA, de Saltillo

Un automovilista protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada, luego de que presuntamente se quedara dormido mientras conducía, lo que provocó la volcadura de su unidad a la altura de la colonia Satélite Norte, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando el conductor de un vehículo de la marca Mazda circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de oriente a poniente.

