IMM Saltillo imparte plática sobre prevención del acoso en instituto

Personal del Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo impartió la plática “Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual” dirigida a alumnado y personal del INSUNTE, con el objetivo de promover espacios seguros, informados y libres de violencia dentro de la comunidad educativa.

Durante la sesión se abordaron conceptos clave relacionados con el hostigamiento y el acoso sexual, así como las diferencias entre ambas conductas. Además, se explicaron los mecanismos de prevención y las vías de denuncia disponibles, con el fin de que estudiantes y trabajadores cuenten con herramientas claras para identificar y actuar ante posibles situaciones de riesgo.

Las autoridades destacaron que este tipo de actividades buscan fortalecer una cultura de respeto, igualdad y cero tolerancia a la violencia, fomentando entornos escolares donde prevalezca la sana convivencia.

Con estas acciones, el Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo reafirma su compromiso de impulsar estrategias que contribuyan a generar espacios educativos más seguros para todas y todos.