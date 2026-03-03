IMM Saltillo imparte plática sobre prevención del acoso en instituto
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Promueven espacios seguros en el INSUNTE con charla contra el hostigamiento
Personal del Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo impartió la plática “Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual” dirigida a alumnado y personal del INSUNTE, con el objetivo de promover espacios seguros, informados y libres de violencia dentro de la comunidad educativa.
Durante la sesión se abordaron conceptos clave relacionados con el hostigamiento y el acoso sexual, así como las diferencias entre ambas conductas. Además, se explicaron los mecanismos de prevención y las vías de denuncia disponibles, con el fin de que estudiantes y trabajadores cuenten con herramientas claras para identificar y actuar ante posibles situaciones de riesgo.
TE PUEDE INTERESAR: Prevén hasta 15 mil asistentes en marcha 8M en Saltillo
Las autoridades destacaron que este tipo de actividades buscan fortalecer una cultura de respeto, igualdad y cero tolerancia a la violencia, fomentando entornos escolares donde prevalezca la sana convivencia.
Con estas acciones, el Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo reafirma su compromiso de impulsar estrategias que contribuyan a generar espacios educativos más seguros para todas y todos.