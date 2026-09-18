Cliente rompe con el rostro ventanal al salir de una tienda departamental en Parras

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Saltillo
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    Cliente rompe con el rostro ventanal al salir de una tienda departamental en Parras
    Un cliente de 57 años terminó lesionado luego de impactar accidentalmente contra un ventanal de la sucursal Coppel ubicada en el sector de La Estrella, en Parras de la Fuente. CORTESÍA

La ruptura del cristal provocó la movilización de cuerpos de auxilio, aunque no hubo otros lesionados reportados

PARRAS. COAH.- Un accidente poco común movilizó a paramédicos de la Cruz Roja hasta una tienda departamental ubicada en el sector de La Estrella, en Parras de la Fuente, luego de que un cliente impactara accidentalmente contra uno de los ventanales del establecimiento cuando se dirigía hacia la salida.

El incidente ocurrió en la sucursal localizada en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Calzada del Marqués, donde el hombre, identificado en el reporte como Juan Germán, de 57 años, aparentemente no habría advertido la presencia del cristal lateral y terminó chocando contra él.

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El impacto provocó que el vidrio se rompiera y quedara hecho añicos dentro del establecimiento, mientras el cliente sufrió un fuerte golpe en el lado derecho del rostro.

Trabajadores y personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar al hombre y determinaron que las lesiones no eran de gravedad.

Después de recibir atención en el sitio, el hombre no requirió ser trasladado a un hospital, por lo que permaneció en el establecimiento mientras se evaluaban las consecuencias del percance.

El caso generó la intervención de los servicios de emergencia, aunque no se reportaron otras personas lesionadas por la ruptura del ventanal.

Hasta el momento tampoco se ha informado públicamente si la tienda solicitará al cliente el pago de los daños ocasionados al cristal o si se presentará alguna reclamación formal por el desperfecto.

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El incidente quedó registrado como un accidente dentro del establecimiento y no como un hecho provocado de manera intencional. La atención de los paramédicos permitió descartar, en primera instancia, que el golpe sufrido por el cliente requiriera hospitalización.

El hecho llamó la atención por la forma en que ocurrió: el hombre simplemente se dirigía hacia la salida cuando, aparentemente, no distinguió el ventanal lateral y terminó atravesándolo con el impacto, provocando la ruptura del cristal.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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