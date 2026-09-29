Imprudente conductor se incorpora sin precaución y causa accidente, en la carretera a Torreón

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta, Francisco de Jesús “N”, de 29 años, salió de una gasolinera y, al intentar incorporarse a la carretera, no se percató de la presencia del automóvil que circulaba por la vía.

Un accidente entre una camioneta Chevrolet y un automóvil Toyota se registró en la carretera a la salida a Torreón, en el cruce con la calzada Francisco I. Madero, luego de que uno de los conductores se incorporara a la vialidad sin precaución.

La conductora del Toyota, Mariana Jesús “N”, de 22 años, se desplazaba con dirección a Torreón cuando la camioneta le cortó la circulación, por lo que terminó impactándose contra el costado izquierdo de la unidad Chevrolet.

Tras el choque, ambas unidades quedaron en el lugar con daños materiales, mientras que los conductores permanecieron a la espera de la llegada de los representantes de las compañías aseguradoras.

Paramédicos y autoridades acudieron para tomar conocimiento del accidente y verificar las condiciones de los ocupantes de los vehículos. En el sitio no se reportaron personas lesionadas.

Los ajustadores de ambas unidades realizaron la revisión de los daños para buscar un acuerdo entre las partes y determinar la responsabilidad correspondiente por los daños ocasionados.