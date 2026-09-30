Impulsa Instituto Municipal de la Mujer en Saltillo acciones preventivas y prótesis contra el cáncer de mama

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    Impulsa Instituto Municipal de la Mujer en Saltillo acciones preventivas y prótesis contra el cáncer de mama
    “Puntadas de amor” busca entregar dos prótesis mamarias artesanales a cada una de sus 600 beneficiarias en Saltillo. ARCHIVO

El organismo realiza diversas actividades de concientización como la fabricación de prótesis artesanales y eventos deportivos para apoyar a las sobrevivientes

Con el fin de brindar apoyo integral a las mujeres sobrevivientes y a quienes enfrentan el cáncer de mama, el Instituto Municipal de la Mujer en Saltillo lleva a cabo el proyecto “Puntadas de amor”, en coordinación con empresas locales y voluntarias de la comunidad.

Vanessa Tonone, directora de la institución, señaló que distintas compañías se han sumado activamente a esta causa para colaborar en la elaboración de estos insumos que benefician directamente la salud y autoestima de las afectadas.

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“Ahorita estamos con ‘Puntadas de amor’, hay empresas que nos están solicitando que vayamos para que nos apoyen en realizar estas prótesis artesanales mamarias para personas sobrevivientes o personas que están luchando contra el cáncer de mama”, explicó la funcionaria.

Como parte de las actividades de concientización, se realizará una “Pedaleada rosa” el próximo 18 de octubre, partiendo a las 08:00 horas, desde la Plaza Concordia, para invitar a la ciudadanía a sumarse en bicicleta.

Durante esta jornada deportiva y comunitaria, se sumará el apoyo de instituciones de salud privada para facilitar la atención médica preventiva y la detección oportuna de padecimientos entre las asistentes.

“Ahí mismo va a estar el Hospital Muguerza agendando citas para exámenes de mastografía y todo lo que se requiera para las mujeres. Quien quiera aportar una playera rosa lo puede hacer”, detalló Tonone.

Asimismo, la directora anunció la realización de la Feria de la Mujer el próximo 27 de octubre en el Museo del Desierto, en un horario de 08:00 a 13:00 horas, donde se brindarán servicios médicos generales, estudios de diagnóstico y la entrega gratuita de los apoyos.

Respecto a la meta de elaboración, Tonone destacó el esfuerzo del equipo y de la creadora del proyecto, Liliana Méndez, para cubrir la demanda de insumos entre las beneficiarias de la región.

“Estamos realizando 600 prótesis, queremos llegar a mil 200 para entregarle a 600 mujeres dos prótesis, o sea que no nada más se queden con una sino que se lleven sus dos prótesis”, precisó la titular del instituto.

Finalmente, la funcionaria recordó que la ciudadanía puede sumarse al voluntariado en las instalaciones de Presidente Cárdenas o comunicarse al teléfono 844-415-28-15, recalcando que la autoexploración y los chequeos deben realizarse durante todo el año para prevenir complicaciones.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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