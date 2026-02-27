Impulsan charlas para prevenir ciberdelitos en estudiantes de Saltillo

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se trabaja de manera permanente en la prevención del delito en todos los sectores de la comunidad.

Con el objetivo de prevenir que estudiantes sean víctimas de ciberdelincuentes, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadan a, implementa una serie de charlas informativas en planteles educativos para alertar sobre los riesgos en el entorno digital.

“Estamos muy al pendiente de la juventud en los planteles educativos, pero también en los barrios y colonias; es un trabajo de todos los días”, expresó.

A través de la conferencia “Prevención de delitos cibernéticos”, elementos de la Unidad de Policía Cibernética abordan temas como el funcionamiento de los delitos virtuales, su modus operandi y riesgos asociados a prácticas como el grooming, phishing, secuestros virtuales, fake news, juegos en línea y bullying, además de ofrecer recomendaciones para evitar ser víctima.

En lo que va del año, esta unidad ha visitado más de diez instituciones educativas, entre ellas la primaria Miguel Hidalgo, la Secundaria Técnica número 41, el Colegio Manuel Othón, la Secundaria General Andrés S. Viesca, la Universidad La Salle, la Facultad de Jurisprudencia y el Colegio Zaragoza.

El titular de la Policía Cibernética, Daniel Cardona Delgado, destacó la importancia de que niñas, niños y jóvenes conozcan los riesgos del entorno digital.

“Actualmente, las personas tienen acceso a dispositivos electrónicos y redes sociales a una edad temprana y, en la mayoría de los casos, no se tiene conciencia de los riesgos que existen; por ello, vamos a las escuelas, informamos a las y los alumnos y los invitamos a que compartan esa información con su familia, amigos o conocidos, y así evitar que sean víctimas de ciberdelitos”, agregó Cardona Delgado.

La Unidad de Policía Cibernética puso a disposición la línea telefónica 871-894-61-58 para reportes, así como el Chat Bot de la Comisaría vía WhatsApp en el número 844-893-09-09.

Con estas acciones, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su compromiso de fortalecer la cultura de prevención y proteger a la comunidad estudiantil frente a los delitos digitales.