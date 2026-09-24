IMSS aborda prevención del suicidio en conferencia en Saltillo

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    IMSS aborda prevención del suicidio en conferencia en Saltillo
    Durante la jornada se abrió un espacio para resolver dudas relacionadas con la atención de personas en crisis emocional. CORTESÍA

Especialista explica señales de alerta y la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos de crisis emocional

En el Teatro del IMSS de Saltillo se llevó a cabo la conferencia “Rompiendo el silencio: cómo hablar del suicidio salva vidas”, enfocada en la detección de señales de alerta y el acompañamiento oportuno de personas que atraviesan una crisis emocional.

La actividad fue realizada en coordinación con la Fundación Pensamiento Mágico, organización dedicada a brindar asistencia, rehabilitación y apoyo psicológico a personas con problemas de salud mental.

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Durante la charla, la psicóloga Viridiana Alanís González abordó herramientas para identificar conductas que pueden advertir sobre una situación de riesgo, así como la importancia de escuchar, mostrar empatía y ofrecer apoyo a quienes enfrentan momentos difíciles.

$!La psicóloga Viridiana Alanís González explicó señales de alerta y pautas para brindar apoyo oportuno.
La psicóloga Viridiana Alanís González explicó señales de alerta y pautas para brindar apoyo oportuno. CORTESÍA

ABREN ESPACIO PARA RESOLVER DUDAS

Personal del área de salud participó en la jornada, en la que se generó un espacio para plantear dudas e inquietudes relacionadas con la atención de personas que pudieran encontrarse en una situación de vulnerabilidad emocional.

La especialista destacó la importancia de evitar el silencio en torno al suicidio y de contar con redes de apoyo capaces de detectar señales de alerta y canalizar a quienes requieran atención profesional.

$!Personal del IMSS participó en la conferencia sobre prevención del suicidio realizada en el Teatro del Seguro Social de Saltillo.
Personal del IMSS participó en la conferencia sobre prevención del suicidio realizada en el Teatro del Seguro Social de Saltillo. CORTESÍA

El IMSS señaló que este tipo de actividades buscan ampliar la información disponible sobre salud

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