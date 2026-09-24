IMSS aborda prevención del suicidio en conferencia en Saltillo

En el Teatro del IMSS de Saltillo se llevó a cabo la conferencia “Rompiendo el silencio: cómo hablar del suicidio salva vidas”, enfocada en la detección de señales de alerta y el acompañamiento oportuno de personas que atraviesan una crisis emocional.

La actividad fue realizada en coordinación con la Fundación Pensamiento Mágico, organización dedicada a brindar asistencia, rehabilitación y apoyo psicológico a personas con problemas de salud mental.