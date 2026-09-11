IMSS Coahuila acerca atención emocional a derechohabientes con diálogos de salud mental

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila lleva a las Unidades de Medicina Familiar sesiones de orientación para fortalecer el autocuidado emocional y detectar de manera oportuna posibles problemas de salud mental entre la población derechohabiente. A través de los llamados “Diálogos por la salud mental”, personal de Enfermería y Trabajo Social aborda temas como autocuidado, prevención del suicidio y consumo de sustancias, de acuerdo con las necesidades de cada grupo de edad.

Las sesiones se programan de manera semanal o mensual y están dirigidas a distintos sectores de la población, con el propósito de generar espacios cercanos donde los usuarios puedan plantear dudas y recibir información sobre salud mental. BUSCAN ROMPER ESTIGMAS Y DETECTAR SEÑALES DE ALERTA Claudia Verónica Sánchez Castillo, coordinadora auxiliar de Primer Nivel de Atención en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, explicó que uno de los objetivos es reducir los estigmas relacionados con estos padecimientos y generar confianza para que las personas soliciten ayuda cuando la necesiten.

Como parte de estas actividades, el IMSS aplica cuestionarios de tamizaje a pacientes mayores de 20 años para identificar posibles señales de depresión, ansiedad o trastorno de pánico. Cuando se detectan indicios de alguno de estos problemas, el paciente puede ser canalizado para recibir seguimiento con un especialista o mediante un equipo multidisciplinario. Las acciones también se enfocan en grupos prioritarios, entre ellos adolescentes, mujeres en edad fértil, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. El Instituto señala que la detección y atención oportuna de estos padecimientos también puede contribuir a prevenir otros problemas de salud, entre ellos enfermedades cardiovasculares y trastornos del sueño.