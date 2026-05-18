IMSS Coahuila atiende inconformidad de suplentes tras protesta en hospital de Saltillo

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    IMSS Coahuila atiende inconformidad de suplentes tras protesta en hospital de Saltillo
    Autoridades del IMSS y representantes sindicales sostuvieron una reunión con el personal eventual. ARCHIVO

Autoridades sostuvieron diálogo con personal eventual para aclarar inquietudes relacionadas con salarios pendientes

La representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila informó que este lunes sostuvo una reunión con trabajadores contratados bajo el esquema 08, correspondientes al área de suplencias del Hospital General de Zona No. 1 de Saltillo, luego de la manifestación realizada por más de 60 empleados debido a inconformidades relacionadas con el pago de salarios.

El encuentro fue encabezado por la Jefatura de Servicios de Personal de la delegación estatal, con la participación de directivos del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS y representantes sindicales de la unidad médica, quienes atendieron las inquietudes planteadas por el grupo de trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-encabeza-generacion-de-empleo-entre-capitales-del-pais-imss-HD20769284

De acuerdo con el instituto, en los días previos también se desarrollaron mesas de diálogo con dirigentes de la Sección XII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en las que se revisaron dudas administrativas y se establecieron acuerdos relacionados con el personal suplente.

SERVICIOS MÉDICOS CONTINUARON CON NORMALIDAD

La representación del IMSS subrayó que la situación no provocó afectaciones en la atención médica ni en los servicios brindados a la derechohabiencia del hospital.

Asimismo, reiteró que las áreas administrativas mantienen comunicación con el personal involucrado para dar seguimiento a los planteamientos expuestos durante la reunión y avanzar en la atención de los temas laborales pendientes.

La movilización ocurrió durante la mañana de este lunes en las instalaciones del hospital ubicado en Saltillo, donde las y los trabajadores externaron su preocupación por retrasos en el pago correspondiente a sus labores bajo el esquema de suplencia.

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