IMSS Coahuila evacua a 264 personas durante simulacro de sismo (video)

A las 12:00 horas de este viernes, 264 personas fueron evacuadas del edificio del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, durante un simulacro con hipótesis de sismo.

El ejercicio se realizó este 19 de septiembre, en el marco del Día Nacional de Protección Civil, con la participación de las brigadas de emergencia y personal que se encontraba en el inmueble.