IMSS Coahuila evacua a 264 personas durante simulacro de sismo (video)
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El ejercicio se realizó en cuatro minutos como parte de las actividades de prevención y preparación ante emergencias
A las 12:00 horas de este viernes, 264 personas fueron evacuadas del edificio del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, durante un simulacro con hipótesis de sismo.
El ejercicio se realizó este 19 de septiembre, en el marco del Día Nacional de Protección Civil, con la participación de las brigadas de emergencia y personal que se encontraba en el inmueble.
Ante la activación de la alerta, las brigadas realizaron las acciones de repliegue y posteriormente se llevó a cabo el desalojo de las instalaciones. De acuerdo con el reporte del ejercicio, la evacuación concluyó en cuatro minutos.
FORTALECEN PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS
Arturo Martínez Villalpando, jefe de la Oficina de Protección Civil del IMSS en Coahuila, encabezó las actividades y señaló que este tipo de ejercicios forman parte de las capacitaciones que se realizan de manera constante entre el personal.
El objetivo, explicó, es fortalecer la cultura de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan representar un riesgo para quienes se encuentren dentro de las instalaciones.
El simulacro contempló la actuación de las distintas brigadas de emergencia y la evacuación ordenada del inmueble, como parte de las medidas de preparación ante posibles desastres.