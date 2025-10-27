IMSS responde a saturación en Saltillo: Inicia la ‘intervención más importante en cinco décadas’ en sala de urgencias

Este fin de semana, VANGUARDIA documentó la saturación que se vive en la sala de urgencias del Hospital General de Zona número 2 del IMSS, donde pacientes esperan hasta cuatro días para la asignación de un cuarto.

Ante esta situación, el Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que la saturación se debe a la remodelación de las instalaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian hacinamiento y condiciones ‘deplorables’ en Sala de Urgencias del IMSS No. 2 en Saltillo

La acción ocurre tras reportes ciudadanos y análisis estadísticos que han identificado la problemática hospitalaria como uno de los mayores desafíos de Saltillo. El IMSS dio a conocer que busca modernizar su infraestructura para mejorar el servicio a derechohabientes y familiares, además de optimizar las áreas de trabajo para su personal.

REMODELACIÓN HISTÓRICA SIN INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO

La Representación del IMSS en Coahuila informó que el proyecto de remodelación del área de Urgencias del hospital comenzó el pasado 29 de agosto.

Según el Instituto, esta intervención representa la más importante en más de cinco décadas de operación del hospital, lo que “reafirma el compromiso del IMSS con la mejora continua de sus servicios y la seguridad de sus pacientes”.

Para garantizar la atención médica, se indicó que no se suspende el servicio pese a las obras; el área de Urgencias fue reubicada temporalmente al área que anteriormente ocupaban los consultorios de Medicina Familiar.

El IMSS asegura que el hospital actualmente dispone del personal y equipo médico necesarios para atender la demanda, manteniendo un promedio de 125 atenciones diarias, cifra equivalente a la registrada antes del inicio de las obras.

PLANES DE EXPANSIÓN A LARGO PLAZO

Además de la remodelación en curso, el IMSS proyecta un crecimiento en la infraestructura de Saltillo para atender el aumento de la demanda, ya que en los últimos 60 años su población pasó de 206 mil a 1.06 millones de habitantes.

NUEVAS UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR

Se inició la proyección de construcción de dos nuevas Unidades de Medicina Familiar en Saltillo, ubicadas en las zonas de Santa Bárbara y El Cortijo. Se espera que estas unidades sean concluidas “en los próximos meses”.

Asimismo, se contempla la construcción de un Hospital Regional de 260 camas.

Este año, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el hospital se edificará en el Parque Metropolitano. La obra permitirá ampliar y fortalecer los servicios médicos y hospitalarios del Instituto en Coahuila, beneficiando a miles de derechohabientes.