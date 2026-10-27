Inaugura Arca Continental Centro de Acopio PetStar en Saltillo con inversión de 26 millones de pesos

Con una inversión de 26 millones de pesos, Arca Continental, en alianza con Coca-Cola México y PetStar, inauguró un nuevo Centro de Acopio PetStar en el municipio de Saltillo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de reciclaje e impulsar la economía circular regional.

La instalación contará con la capacidad de recuperar más de 1.200 toneladas de PET al año, equivalente a 54 millones de botellas. El proyecto integrará a 30 socios acopiadores, principalmente micro, pequeñas y medianas empresas, generando alrededor de 650 empleos indirectos para recuperadores urbanos. TRANSFORMACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL El material recolectado se trasladará a la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo, ubicada en el Estado de México, donde será transformado en resina reciclada para la fabricación de nuevos envases, cerrando el ciclo de reciclaje “botella a botella”.

Asimismo, el recinto alberga el Salón Vive PetStar, un espacio abierto al público orientado a la educación ambiental. A través de recorridos guiados, la comunidad, estudiantes y autoridades podrán conocer de manera directa el modelo de economía circular.

Sobre la apertura de este espacio, el alcalde de Saltillo destacó la relevancia del proyecto para la capital coahuilense:

“Porque creo que todos y los saltillenses tenemos que buscar cómo construir una mejor ciudad y el tema del reciclaje es un paso que debemos de dar en el corto, mediano y hacia largo plazo en todos los sentidos para poder tener una mejor ciudad”, señaló Javier Díaz González, Presidente Municipal de Saltillo.

Por su parte, la directiva de PetStar enfatizó el alcance de la estrategia en el estado: "En PetStar, de la mano de Arca Continental, nuestro principal accionista, seguimos fortaleciendo un modelo de economía circular que comienza en las comunidades. Hoy, en Saltillo, reafirmamos nuestro compromiso de transformar cada botella recuperada en nuevas oportunidades que generen valor ambiental, social y económico. Porque en Coahuila, Botella a Botella, hacemos la diferencia", destacó Carlos Mendieta, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de PetStar.

Finalmente, la representación de la embotelladora reafirmó su visión a largo plazo: "Esta inversión nos permite seguir fortaleciendo la infraestructura para recuperar y reciclar cada vez más envases, al mismo tiempo que generamos valor para las comunidades. Desde Arca Continental seguiremos impulsando, junto con PetStar y nuestros aliados, acciones que consolidan nuestro liderazgo en economía circular en México", mencionó José Juan Estrada Salazar, director de Región Noreste de Arca Continental México.

CENTRO DE ACOPIO Inversión: 26 millones de pesos Capacidad: 1,200 toneladas anuales (54 millones de botellas) Empleo: 30 socios acopiadores y 650 empleos indirectos Proceso: El material será transformado en resina reciclada para la fabricación de nuevos envases