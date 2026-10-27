Inaugura Arca Continental Centro de Acopio PetStar en Saltillo con inversión de 26 millones de pesos

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    Inaugura Arca Continental Centro de Acopio PetStar en Saltillo con inversión de 26 millones de pesos
    Autoridades y representantes de Arca Continental, Coca-Cola y PetStar realizaron el corte del listón. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

La instalación tendrá capacidad para recuperar hasta 54 millones de botellas de PET al año e impulsará la economía circular en Coahuila

Con una inversión de 26 millones de pesos, Arca Continental, en alianza con Coca-Cola México y PetStar, inauguró un nuevo Centro de Acopio PetStar en el municipio de Saltillo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de reciclaje e impulsar la economía circular regional.

$!El centro integrará a 30 socios acopiadores de la región y la operación generará alrededor de 650 empleos indirectos para recuperadores urbanos.
El centro integrará a 30 socios acopiadores de la región y la operación generará alrededor de 650 empleos indirectos para recuperadores urbanos.

La instalación contará con la capacidad de recuperar más de 1.200 toneladas de PET al año, equivalente a 54 millones de botellas. El proyecto integrará a 30 socios acopiadores, principalmente micro, pequeñas y medianas empresas, generando alrededor de 650 empleos indirectos para recuperadores urbanos.

TRANSFORMACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL

El material recolectado se trasladará a la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo, ubicada en el Estado de México, donde será transformado en resina reciclada para la fabricación de nuevos envases, cerrando el ciclo de reciclaje “botella a botella”.

Honran legado de Arca Continental y la visión emprendedora que impulsó Coca-Cola en México

Asimismo, el recinto alberga el Salón Vive PetStar, un espacio abierto al público orientado a la educación ambiental. A través de recorridos guiados, la comunidad, estudiantes y autoridades podrán conocer de manera directa el modelo de economía circular.

$!Saltillo suma nueva infraestructura para fortalecer el reciclaje y la recuperación de materiales.
Saltillo suma nueva infraestructura para fortalecer el reciclaje y la recuperación de materiales.

Sobre la apertura de este espacio, el alcalde de Saltillo destacó la relevancia del proyecto para la capital coahuilense:

“Porque creo que todos y los saltillenses tenemos que buscar cómo construir una mejor ciudad y el tema del reciclaje es un paso que debemos de dar en el corto, mediano y hacia largo plazo en todos los sentidos para poder tener una mejor ciudad”, señaló Javier Díaz González, Presidente Municipal de Saltillo.

$!El Salón Vive PetStar acercará además la educación ambiental a estudiantes y comunidad.
El Salón Vive PetStar acercará además la educación ambiental a estudiantes y comunidad.

Por su parte, la directiva de PetStar enfatizó el alcance de la estrategia en el estado: "En PetStar, de la mano de Arca Continental, nuestro principal accionista, seguimos fortaleciendo un modelo de economía circular que comienza en las comunidades. Hoy, en Saltillo, reafirmamos nuestro compromiso de transformar cada botella recuperada en nuevas oportunidades que generen valor ambiental, social y económico. Porque en Coahuila, Botella a Botella, hacemos la diferencia", destacó Carlos Mendieta, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de PetStar.

$!El PET recuperado será transformado nuevamente en materia prima para nuevos envases.
El PET recuperado será transformado nuevamente en materia prima para nuevos envases.

Finalmente, la representación de la embotelladora reafirmó su visión a largo plazo: "Esta inversión nos permite seguir fortaleciendo la infraestructura para recuperar y reciclar cada vez más envases, al mismo tiempo que generamos valor para las comunidades. Desde Arca Continental seguiremos impulsando, junto con PetStar y nuestros aliados, acciones que consolidan nuestro liderazgo en economía circular en México", mencionó José Juan Estrada Salazar, director de Región Noreste de Arca Continental México.

CENTRO DE ACOPIO

Inversión: 26 millones de pesos

Capacidad: 1,200 toneladas anuales (54 millones de botellas)

Empleo: 30 socios acopiadores y 650 empleos indirectos

Proceso: El material será transformado en resina reciclada para la fabricación de nuevos envases

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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