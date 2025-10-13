Muere trabajador presuntamente de infarto durante su jornada en empresa de Arteaga

Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Muere trabajador presuntamente de infarto durante su jornada en empresa de Arteaga
    El área médica de la empresa intentó brindar atención al empleado, sin éxito. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Las autoridades locales y estatales intervinieron para valorar el hecho y coordinar el levantamiento del cuerpo del trabajador

Un hombre perdió la vida la mañana de este lunes dentro de la empresa Antolin, ubicada sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el municipio de Arteaga. El incidente ocurrió mientras el trabajador cumplía con su jornada laboral.

El fallecido fue identificado como Ignacio ¨N¨, de 47 años, quien ingresó a laborar alrededor de las 6:00 horas. Según sus compañeros, cerca de las 7:20 horas dijo sentirse mal, por lo que se le recomendó acudir al área médica de la empresa.

Minutos después fue encontrado inconsciente y trasladado al área de enfermería, donde el personal médico intentó brindarle atención. A pesar de las maniobras de reanimación aplicadas, el trabajador ya no presentó signos vitales.

$!Policía Municipal y personal de Protección Civil y Bomberos acudió a la empresa Antolin tras el fallecimiento del trabajador.
Policía Municipal y personal de Protección Civil y Bomberos acudió a la empresa Antolin tras el fallecimiento del trabajador. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al lugar acudió personal de Protección Civil y Bomberos de Arteaga para valorar al hombre y tratar de reanimarlo, sin éxito, confirmando su deceso. Posteriormente, personal de la Policía Municipal arribó para tomar conocimiento y elaborar el informe correspondiente.

El cuerpo de Ignacio fue identificado por sus compañeros y posteriormente trasladado por las autoridades competentes. El trabajador tenía su domicilio en la calle Sierra de las Noas, en la colonia Lomas Verdes, donde acudirán las autoridades a dar la noticia a sus familiares.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado arribó para tomar conocimiento y proceder al levantamiento del cuerpo, el cual será entregado a la familia para los servicios correspondientes.

Ulises Martínez

