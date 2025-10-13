Muere trabajador presuntamente de infarto durante su jornada en empresa de Arteaga

Un hombre perdió la vida la mañana de este lunes dentro de la empresa Antolin, ubicada sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el municipio de Arteaga. El incidente ocurrió mientras el trabajador cumplía con su jornada laboral.

El fallecido fue identificado como Ignacio ¨N¨, de 47 años, quien ingresó a laborar alrededor de las 6:00 horas. Según sus compañeros, cerca de las 7:20 horas dijo sentirse mal, por lo que se le recomendó acudir al área médica de la empresa.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Secretaría de Salud dictaminará posible brote de coxsackie en el Colegio Nicolás Bravo

Minutos después fue encontrado inconsciente y trasladado al área de enfermería, donde el personal médico intentó brindarle atención. A pesar de las maniobras de reanimación aplicadas, el trabajador ya no presentó signos vitales.