Incendio consume camionetas, una de ellas blindada, en Saltillo

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    Incendio consume camionetas, una de ellas blindada, en Saltillo
    Las camionetas terminaron en pérdida total.
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    Incendio consume camionetas, una de ellas blindada, en Saltillo

Las dos camionetas estaban estacionadas dentro de un corralón particular y nadie sabe cómo se originó el siniestro

Un incendio, aparentemente provocado, afectó dos camionetas —una de ellas con blindaje— que se encontraban dentro de un corralón privado en la colonia Postal Cerritos.

El siniestro fue reportado a través de grupos de seguridad de WhatsApp, lo que movilizó a elementos de la Comisaría de Seguridad y al cuerpo de Bomberos. Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la tarde en un predio ubicado sobre la calle Timbre y Telegrama, en la parte posterior del Hospital General.

De acuerdo con vecinos del sector, el fuego inició en un terreno contiguo cubierto de maleza y, hasta el momento, se desconoce cómo se propagó hacia el corralón, el cual está delimitado por muros de block. A un costado del sitio se encuentra un salón de recepciones.

El incendio generó una enorme columna de humo negro y algunos habitantes intentaron sofocar las llamas utilizando cubetas con agua. Sin embargo, el fuego consumió por completo una camioneta Jeep Patriot y una Chevrolet Suburban. La primera está registrada como unidad blindada, aunque ambas fueron declaradas pérdida total.

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Personal de Protección Civil cerró las vialidades cercanas al Hospital General y únicamente permitió el acceso a unidades y pipas de la Estación Tres de Bomberos. Para ingresar al predio, los rescatistas rompieron con hachas y mazos los candados del portón principal y posteriormente realizaron las maniobras de control y extinción.

El siniestro también provocó la destrucción de tres tinacos y dos contenedores de plástico con capacidad de 500 litros cada uno. Además, resultó dañado un toldo con estructura metálica que era utilizado para dar sombra a las camionetas.

Los propietarios evitaron proporcionar detalles sobre lo ocurrido y únicamente acordaron con las autoridades municipales presentar una denuncia formal contra quien o quienes resulten responsables. Más tarde trascendió que la camioneta blindada portaba placas sobrepuestas con número EV-3597-B.

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