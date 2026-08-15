Incendio consume recámara de vivienda en la colonia Vista Hermosa, Saltillo
Un aromatizante eléctrico que se habría sobrecalentado es señalado preliminarmente como posible causa del fuego
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron la mañana de este sábado a un incendio registrado en una habitación ubicada en el segundo piso de una vivienda de la Calle 29, en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.
De acuerdo con las primeras indagatorias, un aromatizante eléctrico que se encontraba sin producto pudo haberse sobrecalentado y provocado el fuego. Sin embargo, será la investigación correspondiente la que determine con precisión el origen del siniestro.
Las llamas consumieron parte de la recámara, además de muebles y diversa ropa que se encontraba en el lugar. El cuarto era habitado por un joven.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron con una máquina y una pipa para realizar las maniobras necesarias y sofocar las llamas antes de que se propagaran hacia otras áreas de la vivienda.
Una vez controlado el incendio, los bomberos realizaron labores de ventilación y revisaron el inmueble para descartar riesgos.
Pese a los daños materiales ocasionados por el fuego, no se reportaron personas lesionadas.