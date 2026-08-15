Incendio consume recámara de vivienda en la colonia Vista Hermosa, Saltillo

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron la mañana de este sábado a un incendio registrado en una habitación ubicada en el segundo piso de una vivienda de la Calle 29, en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, un aromatizante eléctrico que se encontraba sin producto pudo haberse sobrecalentado y provocado el fuego. Sin embargo, será la investigación correspondiente la que determine con precisión el origen del siniestro.