Saltillo: sufre hombre esguince tras caer en registro de agua en colonia Vicente Guerrero

Un hombre de 39 años de edad resultó lesionado luego de sufrir una caída en un registro de agua ubicado en la colonia Vicente Guerrero, en Saltillo, hecho que generó la movilización de cuerpos de emergencia durante la mañana de este martes. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas, cuando Gustavo ¨N¨ caminaba por los pasillos de la zona. El afectado señaló tener su domicilio en el ejido La Leona, perteneciente al municipio de Ramos Arizpe.

El accidente se registró en el cruce de las calles 44 y 13, donde el hombre no logró percatarse de un registro de agua, tropezando con los bordos que sostienen la tapa del mismo. A consecuencia de la caída, sufrió una lesión en el tobillo que le impidió continuar su camino. Tras el incidente, vecinos del sector solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, ya que el afectado no podía movilizarse y requería valoración médica para descartar una posible fractura. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Luego de una primera evaluación en el sitio, se determinó su traslado a una institución médica para una revisión más detallada.

El hombre fue llevado para la realización de estudios de rayos X, con el objetivo de determinar la gravedad de la lesión y descartar complicaciones mayores. De acuerdo con los primeros informes médicos, el afectado presentó un esguince de tobillo derivado del impacto de la caída. El caso no pasó a mayores, sin embargo, el incidente generó la intervención de cuerpos de auxilio en la zona, donde vecinos señalaron la presencia de registros sin adecuada visibilidad, situación que habría contribuido al accidente. Finalmente, el lesionado quedó bajo observación médica para su valoración y seguimiento correspondiente.