Incendio consume vivienda en la colonia Nogalera de Saltillo

Elementos de la Estación 3 de Bomberos atendieron un incendio en una casa habitación ubicada en la calle Arnulfo González, en la colonia Nogalera. El siniestro, reportado recientemente, generó una intensa movilización para sofocar las llamas que amenazaban con extenderse a otras viviendas.

El teniente José Exiquio de la Rosa informó que, al llegar al sitio, se confirmó el incendio en una propiedad que ya ha sido escenario de incidentes similares en días recientes. De acuerdo con el oficial, el inmueble es frecuentado por personas en situación de calle.

“Es una casa que ya hemos visitado varias veces esta semana, debido a que personas indigentes ingresan al lugar y encienden fuego en su interior”, declaró el teniente de la Rosa al referirse a la situación recurrente.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente. El propietario del inmueble arribó al lugar minutos después de que iniciaran las labores de control por parte de los cuerpos de auxilio. No obstante, el estado físico de la construcción es crítico tras el incendio. Las autoridades advirtieron que el inmueble presenta daños estructurales considerables, lo que representa un riesgo latente para la zona.

“Existe riesgo de colapso de la losa, ya que el calor se concentró principalmente en uno de los cuartos”, explicó el teniente José Exiquio de la Rosa al evaluar las condiciones de la vivienda.

Además de los daños en la casa afectada, el calor y las llamas alcanzaron propiedades vecinas. Se registraron afectaciones menores pero visibles en dos viviendas contiguas que comparten muros con el inmueble incendiado.

“El lugar no cuenta con una vía adecuada de ventilación, lo que provocó que el calor también dañara dos casas vecinas a través de las paredes compartidas”, detalló el oficial.

Los bomberos realizaron labores de enfriamiento y ventilación para asegurar el área y evitar un nuevo riesgo. El peritaje correspondiente determinará las causas exactas del incendio, aunque la presencia constante de personas ajenas al inmueble se mantiene como la principal línea de investigación.