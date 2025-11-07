Incendio en comercio deja a dos intoxicados, en Ramos Arizpe

Dos personas resultaron intoxicadas con monóxido de carbono, tras un fuerte incendio que ocurrió en el área de panadería de una reconocida tienda de autoservicios. El incidente movilizó a las autoridades para supervisar la evacuación de por lo menos 60 personas entre clientela y personal del negocio.

Todo sucedió en la sucursal de bulevar Gustavo Díaz Ordaz y Avenida de los Arroyos, en la colonia Blanca Esthela. A la llegada de protección civil y bomberos de Ramos informaron que se trató de un conato de incendio en el área de panadería que fue controlado por los brigadistas internos.

TE PUEDE INTERESAR: Después de tres años, dictan sentencia a pareja por delito de violación y abuso sexual a menor en Saltillo

Actuaron de inmediato tras activarse los detectores de humo y aun así resultaron con intoxicación por inhalación de humo dos trabajadores. Fueron trasladados en una ambulancia a la clínica 88 del IMSS, una en código verde y la otra en código amarillo. Es decir su salud fuera de peligro según lo confirmó Francisco Javier Hernández titular de Protección.Civil y Bomberos.

Inspectores municipales procedieron con la clausura dicha área de panadería y tortillería que también se vio afectada. Se ofreció el apoyo de un perito en gas para que determine las causas del conato que podría pasar a investigación de la Fiscalía General del Estado, (FGE).

Hasta el momento personal de la tienda no ha informado si permanecerá cerrada o se pondrá en reapertura las próximas horas de este sábado