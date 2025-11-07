Después de tres años, dictan sentencia a pareja por delito de violación y abuso sexual a menor en Saltillo

Una pareja recibió su sentencia condenatoria al ser encontrados culpables de los delitos de violación equiparada y abuso sexual agravado por la calidad de sujeto activo en Saltillo.

Se trata de Julio César “N” y Perla “N”. Al primero de ellos le dictaron 20 años de cárcel y a su pareja nueve años con siete meses de prisión. Todo esto se realizó en una audiencia privada que se efectuó en la sala número 3 del Centro de Justicia Penal.

La jueza Anayansin Adame Olmedo valoró los medios de prueba que presentó el agente investigador del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), dentro del proceso 1311/2022.

Informes extraoficiales dieron a conocer que, en el mes de marzo de 2022, Julio y su pareja Perla, con la que llevaba un año viviendo en unión libre, sostuvieron relaciones íntimas. Fueron vistos por la hijastra de Julio e hija de Perla, quien en aquel entonces contaba con 10 años de edad.

Se informó que su padrastro le pidió que se acercara, momento en el que la manoseó en sus partes íntimas. Días después, la pareja hizo lo mismo, al grado de atacarla sexualmente.

Todo se descubrió cuando la menor presentó comportamientos extraños en la escuela primaria donde estudiaba.

Fue llevada con sus maestros de apoyo y con una orientadora, ante quienes confesó que había sido sometida a los ataques sexuales por su padrastro y su madre en más de cuatro ocasiones.

Al iniciarse la investigación, las autoridades procedieron al aseguramiento de la menor, mientras que los presuntos responsables huyeron. Sin embargo, fueron detenidos mediante una orden de aprehensión que les fue cumplimentada en el año 2024.

A tres años de haber cometido el ataque contra la menor, fueron llevados a juicio abreviado, donde ambos se declararon culpables. A cada uno se les impuso, además, una multa de 50 días de salario mínimo.