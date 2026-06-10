Incrementa Agsal hasta 30% la captación de agua; sumará pozos y un nuevo binomio detector de fugas

“Pues la verdad es que esta primera parte del año ha sido positiva en cuanto a lluvias. Hemos captado bastante más agua que en la primera parte del año pasado”, detalló el directivo, explicando que el flujo beneficia de forma directa la infiltración del recurso hídrico en los mantos acuíferos de la región.

Aguas de Saltillo (Agsal) registró un incremento de entre el 25 y el 30 por ciento en la captación de agua durante la primera mitad del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Iván Vicente, gerente general del organismo, atribuyó esta mejoría a un comportamiento climático más favorable y a precipitaciones benéficas en la capital de Coahuila.

El funcionario señaló que se mantendrán las proyecciones de distribución a través de la fase dos del Plan Antisequía. Como parte de esta estrategia, recientemente se incorporó un nuevo pozo en la zona de Loma Alta, una obra destinada a optimizar de manera prioritaria el suministro y la presión en el sector norponiente de la ciudad.

“Va a favorecer toda la distribución y el abastecimiento en la zona norponiente, especialmente en colonias como Omega, Asturias y Nazario Ortiz, donde en ciertos momentos hemos batallado un poquito más”, especificó Vicente respecto a las áreas beneficiadas.

Para consolidar la resiliencia hídrica de Saltillo durante el segundo semestre del año, la gerencia general de la empresa paramunicipal proyecta la perforación e incorporación de infraestructura adicional.

“Estamos planeando incorporar otros seis o siete más a lo largo del año”, adelantó el entrevistado.

El plan contempla conectar a la red civil aproximadamente una nueva fuente de abastecimiento por mes. De manera complementaria, el directivo confirmó que este próximo viernes se realizará una rueda de prensa para formalizar la integración del segundo binomio canino de la organización, entrenado para detectar fugas subterráneas.

“El viernes les estaremos convocando para una rueda de prensa y hacer la presentación formal de este segundo binomio canino, que, como bien dices, ya está trabajando y se encuentra en esta fase de capacitación y, sobre todo, de adaptación a Saltillo”, concluyó Iván Vicente sobre el nuevo ejemplar.