Incumple IMSS plazo de remodelación en Urgencias en HGZ de Saltillo (video)

Los trabajos de modernización en el área de urgencias del Hospital General de Zona Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, registran un retraso. A pesar de que la fecha límite de entrega era el 31 de diciembre, las obras continúan activas en pleno mes de enero. Durante un recorrido realizado por el exterior de las instalaciones este sábado, se constató la presencia de escombro y material de construcción en el exterior de la unidad, mientras que en el interior aún se percibe el ruido de herramientas y personal laborando.

Hasta el momento, las autoridades de la institución no han dado a conocer una nueva fecha para la inauguración de las obras. UNA INTERVENCIÓN HISTÓRICA Y SUS EFECTOS COLATERALES Este proyecto, que inició el 29 de agosto de 2025, es considerado la intervención más importante en el área de urgencias en sus más de 5 décadas de operación. El objetivo principal es modernizar la infraestructura para ampliar la cobertura de pacientes atendidos y optimizar el entorno laboral de los trabajadores.

Sin embargo, la demora ha generado serios inconvenientes para los derechohabientes. Debido a las obras, el servicio de urgencias fue reubicado temporalmente a un área que anteriormente funcionaba como consultorios de medicina familiar. En este espacio provisional, se atiende, hasta el mes de noviembre, un promedio diario de 125 pacientes, una cifra similar a la registrada antes de las remodelaciones, pero bajo condiciones deficientes.

Las principales quejas de los usuarios se centran en que el espacio habilitado resulta insuficiente para el flujo de personas. Así como escasez de asientos que obliga a muchos pacientes y familiares a esperar en condiciones incómodas.

