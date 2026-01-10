Incumple IMSS plazo de remodelación en Urgencias en HGZ de Saltillo (video)

    Incumple IMSS plazo de remodelación en Urgencias en HGZ de Saltillo
    Las obras de modernización en el área de urgencias del Hospital General de Zona del IMSS continúan activas en enero, pese a que la fecha original de entrega era el 31 de diciembre. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

La promesa de entrega del proyecto tenía como fecha límite el 31 de diciembre; los trabajos aún continúan

Los trabajos de modernización en el área de urgencias del Hospital General de Zona Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, registran un retraso.

A pesar de que la fecha límite de entrega era el 31 de diciembre, las obras continúan activas en pleno mes de enero. Durante un recorrido realizado por el exterior de las instalaciones este sábado, se constató la presencia de escombro y material de construcción en el exterior de la unidad, mientras que en el interior aún se percibe el ruido de herramientas y personal laborando.

$!Material de construcción y escombro permanecen en el exterior del Hospital General de Zona del IMSS, donde los trabajos de remodelación del área de urgencias registran retraso.
Material de construcción y escombro permanecen en el exterior del Hospital General de Zona del IMSS, donde los trabajos de remodelación del área de urgencias registran retraso. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Hasta el momento, las autoridades de la institución no han dado a conocer una nueva fecha para la inauguración de las obras.

UNA INTERVENCIÓN HISTÓRICA Y SUS EFECTOS COLATERALES

Este proyecto, que inició el 29 de agosto de 2025, es considerado la intervención más importante en el área de urgencias en sus más de 5 décadas de operación. El objetivo principal es modernizar la infraestructura para ampliar la cobertura de pacientes atendidos y optimizar el entorno laboral de los trabajadores.

$!La reubicación temporal del servicio de urgencias del IMSS ha generado inconformidad entre derechohabientes, quienes enfrentan espacios reducidos y largas esperas.
La reubicación temporal del servicio de urgencias del IMSS ha generado inconformidad entre derechohabientes, quienes enfrentan espacios reducidos y largas esperas. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Sin embargo, la demora ha generado serios inconvenientes para los derechohabientes. Debido a las obras, el servicio de urgencias fue reubicado temporalmente a un área que anteriormente funcionaba como consultorios de medicina familiar.

En este espacio provisional, se atiende, hasta el mes de noviembre, un promedio diario de 125 pacientes, una cifra similar a la registrada antes de las remodelaciones, pero bajo condiciones deficientes.

$!La remodelación del área de urgencias del Hospital General de Zona del IMSS es considerada la más importante en más de cinco décadas, pero enfrenta demoras en su conclusión.
La remodelación del área de urgencias del Hospital General de Zona del IMSS es considerada la más importante en más de cinco décadas, pero enfrenta demoras en su conclusión. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Las principales quejas de los usuarios se centran en que el espacio habilitado resulta insuficiente para el flujo de personas. Así como escasez de asientos que obliga a muchos pacientes y familiares a esperar en condiciones incómodas.

Con relación a estas dificultades, el IMSS informó que se han tomado medidas logísticas desde la planeación para garantizar la continuidad de la atención médica y evitar la suspensión del servicio durante las maniobras de construcción.

EXPANSIÓN DE LA RED HOSPITALARIA

El sistema de salud contempla otros proyectos de expansión en la región para mejorar el servicio a largo plazo como son Nuevas Unidades. Se planea la construcción de dos nuevas unidades de medicina familiar en Saltillo, ubicadas en las zonas de Santa Bárbara y El Cortijo, así como la construcción de un Hospital de Especialidades en el Centro Metropolitano, el cual contará con 260 camas para los derechohabientes.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

