Inflación alcanza a capirotada, le dicen ‘capirocara’; se disparan precios de gastronomía cuaresmal en Saltillo

Saltillo, Coahuila.- Tal como su sabor, los precios de los ingredientes de la capirotada rozan el cielo que limita mantener viva la antigua tradición de preparar este platillo cuaresmal, reduciendo sus porciones o sustituyéndolo por otro postre tras degustar las 7 cazuelas.

Tan sólo el precio del pan crujiente, miel y piloncillo, ingredientes básicos del platillo, aumentaron alrededor de un 20 por ciento, de acuerdo a restauranteros y amas de casa.

Los bolillos que años anteriores se mantenían entre 4 y 5 pesos, este 2022 cuestan 6 o 7 pesos, de acuerdo al tamaño.

El frasco de miel de abeja, tiene un precio de entre 100 y 230 pesos, siendo el de 100 pesos una porción inalcanzable para cocinar el platillo, aseguran cocineras saltillenses, mientras que dos o tres piloncillos tienen un costo hasta de 60 pesos.

Por lo que ha resultado todo un reto tanto para cocineras saltillenses y restauranteros, pues no ven en su venta una ganancia redituable. “Si la das cara no la compran, pero si mantienes el precio, no le sacas nada”, dicen los comerciantes.

“Honrar la cuaresma con esta bonita costumbre no es fácil”, aseguran cocineras del Mercado Juárez, tiene uno que ingeniar cómo prepararla para no gastar tanto en la decoración, hacerla de la manera más tradicional y sencilla pero que mantenga su rico y original sabor, agregaron.

Además, señalan que es debido a los altos precios y no sólo al cambio generacional de las cocineras que cada vez agregan o emiten algunos ingredientes, tal como en el caso del queso o el plátano, cuyo precio ha aumentado considerablemente.

TE PUEDE INTERESAR: Autorizan obras por 521 mdp para la Región Sureste de Coahuila

Prueba de esto son las canastas de fruterías donde la suma de los precios de cada uno de los artículos necesarios para su preparación suma entre 300 y 400 pesos, con porciones sólo para 4 o 5 personas, siendo la canela uno de los precios más altos el de la canela hasta en 800 pesos el kilo.

Montañas de trozos de bolillo bañadas en la mezcla de miel y piloncillo con almohadas de plátano en algunas regiones de Coahuila; cacahuate, pasas y coco esparcidas adornan el platillo, también se comercializan, aunque su costo se eleva hasta 130 pesos el medio litro en las cocinas económicas.

Pues además, deben agregar el costo del agua y gas que se consumen para su preparación al fuego.

Ante los altos precios, las cocineras enfrentan una dura realidad, una que transgrede las tradiciones gastronómicas de las familias y repercute en el ingreso de fondas, restaurantes y cocinas económicas de la Zona Centro.

Porción para una familia de 4 a 6 integrantes

Piloncillo $48

Clavo $15

Mantequilla $27

Cacahuate $40

Pasas $30

Nuez $50

Bolillos $6 pieza

Canela $48

Miel $150