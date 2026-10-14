Aseguran una tonelada de presunta droga y detienen a conductor en la Saltillo-Torreón

Alrededor de una tonelada de presunta mariguana fue asegurada en un camión sobre la carretera Saltillo-Torreón, pasando el ejido El Mimbre, en dirección a Nuevo León. Durante el operativo, elementos de la Policía del Estado detuvieron a una persona.

El vehículo fue detectado por los agentes estatales, quienes le marcaron el alto al conductor. Sin embargo, al percatarse de la presencia de las autoridades, el hombre intentó retirarse del lugar, pero los policías lograron cerrarle el paso y detenerlo.