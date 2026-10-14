Aseguran una tonelada de presunta droga y detienen a conductor en la Saltillo-Torreón

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    Aseguran una tonelada de presunta droga y detienen a conductor en la Saltillo-Torreón
    Elementos de la Policía del Estado aseguraron un camión que transportaba una presunta carga de mariguana en la carretera Saltillo-Torreón. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía del Estado interceptaron la unidad a la altura del ejido El Mimbre; la sustancia y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades federales para las investigaciones correspondientes

Alrededor de una tonelada de presunta mariguana fue asegurada en un camión sobre la carretera Saltillo-Torreón, pasando el ejido El Mimbre, en dirección a Nuevo León. Durante el operativo, elementos de la Policía del Estado detuvieron a una persona.

El vehículo fue detectado por los agentes estatales, quienes le marcaron el alto al conductor. Sin embargo, al percatarse de la presencia de las autoridades, el hombre intentó retirarse del lugar, pero los policías lograron cerrarle el paso y detenerlo.

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Tras asegurar el camión y su presunta carga de droga, los elementos solicitaron una grúa para trasladar la unidad, bajo escolta, hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en el cruce de Francisco Coss y Dionisio García Fuentes, en Saltillo.

$!La unidad fue trasladada bajo escolta a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en Saltillo.
La unidad fue trasladada bajo escolta a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

El vehículo llegó a las instalaciones federales, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes. Personal de la FGR inició las actuaciones para revisar el contenido de la unidad.

Las autoridades realizarán el conteo y la identificación de la sustancia asegurada, así como la integración de los datos relacionados con el vehículo y la persona detenida.

$!Una persona fue detenida durante el aseguramiento del vehículo y quedó a disposición de las autoridades.
Una persona fue detenida durante el aseguramiento del vehículo y quedó a disposición de las autoridades. ULISES MARTÍNEZ

La autoridad federal será la encargada de determinar la situación jurídica del detenido y establecer las responsabilidades correspondientes conforme avancen las investigaciones.

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