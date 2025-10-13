Inicia campaña de vacunación contra la influenza en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Inicia campaña de vacunación contra la influenza en Ramos Arizpe
    La jornada busca reforzar la protección de la población vulnerable durante la temporada invernal. FOTO: CORTESÍA

La jornada arrancó en la Casa del Adulto Mayor; la vacuna estará disponible en el DIF Municipal, el Hospital Ixtlero y el Centro de Salud del municipio

La Casa del Adulto Mayor fue el punto de inicio de la jornada de vacunación contra la influenza en Ramos Arizpe, donde decenas de habitantes, principalmente adultos mayores, acudieron a aplicarse la dosis preventiva ante el inicio de la temporada invernal.

La campaña se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado y contempla la aplicación de vacunas en el DIF Municipal, el Hospital Ixtlero y el Centro de Salud de Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Secretaría de Salud dictaminará posible brote de coxsackie en el Colegio Nicolás Bravo

$!La campaña busca reducir riesgos de contagio y complicaciones por influenza en la comunidad.
La campaña busca reducir riesgos de contagio y complicaciones por influenza en la comunidad. FOTO: CORTESÍA

Durante el inicio de la jornada se contó con la presencia del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, y Raymundo Zamarripa Castillo, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, quienes supervisaron la logística de la aplicación de las dosis.

El operativo estuvo enfocado en grupos de población vulnerable, como adultos mayores, niñas y niños, y personas con enfermedades crónicas. Los asistentes recibieron información sobre medidas preventivas adicionales, como higiene constante, ventilación de espacios cerrados y cuidados en el hogar para reducir el riesgo de contagios.

$!Enfermeras y médicos coordinan la aplicación de dosis y el registro de la población vacunada.
Enfermeras y médicos coordinan la aplicación de dosis y el registro de la población vacunada. FOTO: CORTESÍA

Jesús Loera González, coordinador del Departamento de Promoción y Prevención de la Salud; Areli Flores Oyervides, regidora presidenta de la Comisión de Salud, y Jorge Luis Chávez, director del Centro de Salud Ramos Arizpe, participaron en la supervisión del evento y atendieron dudas de la población sobre el esquema de vacunación y los efectos de la vacuna.

La jornada busca disminuir la incidencia de influenza durante los meses de invierno y garantizar que la población en mayor riesgo pueda acceder a la protección, especialmente frente al incremento de contagios que suelen presentarse durante los cambios de temperatura.

$!Autoridades supervisarán la logística de la campaña para garantizar cobertura en la comunidad.
Autoridades supervisarán la logística de la campaña para garantizar cobertura en la comunidad. FOTO: CORTESÍA

Las autoridades señalaron que la campaña continuará en próximos días, con el objetivo de cubrir distintos sectores del municipio y facilitar el acceso de la población a la vacuna sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Temas


Campañas
Influenza
Salud

Localizaciones


Ramos Arizpe

Organizaciones


Secretaría de Salud
DIF

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha