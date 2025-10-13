Inicia campaña de vacunación contra la influenza en Ramos Arizpe

La Casa del Adulto Mayor fue el punto de inicio de la jornada de vacunación contra la influenza en Ramos Arizpe, donde decenas de habitantes, principalmente adultos mayores, acudieron a aplicarse la dosis preventiva ante el inicio de la temporada invernal. La campaña se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado y contempla la aplicación de vacunas en el DIF Municipal, el Hospital Ixtlero y el Centro de Salud de Ramos Arizpe. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Secretaría de Salud dictaminará posible brote de coxsackie en el Colegio Nicolás Bravo

Durante el inicio de la jornada se contó con la presencia del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, y Raymundo Zamarripa Castillo, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, quienes supervisaron la logística de la aplicación de las dosis. El operativo estuvo enfocado en grupos de población vulnerable, como adultos mayores, niñas y niños, y personas con enfermedades crónicas. Los asistentes recibieron información sobre medidas preventivas adicionales, como higiene constante, ventilación de espacios cerrados y cuidados en el hogar para reducir el riesgo de contagios.

Jesús Loera González, coordinador del Departamento de Promoción y Prevención de la Salud; Areli Flores Oyervides, regidora presidenta de la Comisión de Salud, y Jorge Luis Chávez, director del Centro de Salud Ramos Arizpe, participaron en la supervisión del evento y atendieron dudas de la población sobre el esquema de vacunación y los efectos de la vacuna. La jornada busca disminuir la incidencia de influenza durante los meses de invierno y garantizar que la población en mayor riesgo pueda acceder a la protección, especialmente frente al incremento de contagios que suelen presentarse durante los cambios de temperatura.