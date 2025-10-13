Saltillo: Secretaría de Salud dictaminará posible brote de coxsackie en el Colegio Nicolás Bravo

Tras los reportes de un posible brote del virus coxsackie en el Colegio Nicolás Bravo de Saltillo, la Subsecretaría de Educación Pública en Coahuila informó que este mismo lunes se espera la resolución oficial por parte de la Secretaría de Salud. La dependencia ya se encuentra en revisión del plantel.

El subsecretario Hugo Iván Lozano Sánchez comentó que el caso fue notificado el viernes por la tarde y que, hasta el momento, no se tienen reportes en otras escuelas. “No tenemos otro reporte en ningún otro plantel, más que en este; fue el único que recibimos el día viernes”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Tres personas resultan lesionadas tras riña vecinal y accidente en Ramos Arizpe

Precisó que la dependencia estatal está en coordinación con la Secretaría de Salud para conocer las medidas que deberán aplicarse. “Hasta que tengamos el dictamen de la Secretaría de Salud podremos saber cuál es la actuación y el protocolo que se tiene que seguir”, agregó.

De acuerdo con el funcionario, algunas medidas preventivas ya se implementaron, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial en el ingreso, aunque el número de posibles contagios no ha sido confirmado. “Estamos esperando hoy para tener la información completa del sector salud”, afirmó.

Lozano llamó a madres y padres de familia a mantenerse atentos a cualquier aviso o síntoma entre los alumnos. “Hay que estar pendientes para poder llevar los protocolos que se instalen en cada colegio o en los lugares donde se presente algún brote como este”, dijo.

En búsquedas públicas sobre la enfermedad mano-pie-boca, causada por el virus coxsackie, se señala que suele presentarse con frecuencia en niñas y niños menores de cinco años y que, en la mayoría de los casos, es leve y se atiende con reposo e higiene básica.

Sin embargo, será la Secretaría de Salud quien determine el alcance del brote y las medidas a seguir en este caso. “Hasta hoy que nos digan ya con seguridad qué es lo que vamos a estar haciendo en cada plantel”, concluyó Lozano.