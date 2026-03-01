$!Inicia construcción del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey; trabajan tramo de 15 km en Derramadero

Los trabajos del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey ya arrancaron en el ejido La Encantada, al sur de Saltillo, justo al lado de la carretera a Zacatecas.

Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mencionó en entrevista exclusiva con VANGUARDIA que la empresa CICSA ya inició con los trabajos de las vías en un primer tramo de 15 kilómetros que se localizan en la zona de Derramadero, al sur de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Agrofest Coahuila 2026 arranca en Saltillo con ambiente familiar; esperan hasta 4 mil visitantes

“Acabamos de hacer, el fin de semana que acaba de pasar, una visita de inspección de obra con la Presidenta de la República y con el gobernador Manolo Jiménez. Estuvimos ahí en los primeros 15 kilómetros, muy pegados a la zona de Derramadero. Ya está trabajando CICSA en estos primeros 15 kilómetros”, expuso.