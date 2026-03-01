Inicia construcción del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey; trabajan tramo de 15 km en Derramadero
Maquinaria trabaja cerca de ejido La Encantada cerca de donde se proyecta estación; gobernador Manolo Jiménez y presidenta Sheinbaum supervisaron trabajos
Los trabajos del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey ya arrancaron en el ejido La Encantada, al sur de Saltillo, justo al lado de la carretera a Zacatecas.
Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mencionó en entrevista exclusiva con VANGUARDIA que la empresa CICSA ya inició con los trabajos de las vías en un primer tramo de 15 kilómetros que se localizan en la zona de Derramadero, al sur de Saltillo.
“Acabamos de hacer, el fin de semana que acaba de pasar, una visita de inspección de obra con la Presidenta de la República y con el gobernador Manolo Jiménez. Estuvimos ahí en los primeros 15 kilómetros, muy pegados a la zona de Derramadero. Ya está trabajando CICSA en estos primeros 15 kilómetros”, expuso.
El proyecto integral contempla un tramo de cerca de 111 kilómetros que arranca en Derramadero, atraviesa Saltillo, pasa por Ramos Arizpe y cruza hacia el estado de Nuevo León, por lo que ya arrancaron este mes de febrero.
Núñez López expuso que la maquinaria ya se encuentra realizando labores en la carretera hacia Zacatecas, donde los ciudadanos pueden observar el arranque de los trabajos.
Un recorrido realizado por VANGUARDIA ayer 28 de febrero constató que en el sitio ya se instalaron lonas en las que se anuncia el lugar de los trabajos.
Asimismo, se encontró maquinaria pesada laborando en un camino de tierra que conecta la carretera a Zacatecas y el Libramiento Norponiente de Saltillo, a aproximadamente un kilómetro de La Encantada.
En este sitio se observó además un tramo de terreno ya liberado de vegetación, junto con marcas en el suelo hechas con cal. También se observaron lonas con el logotipo de las empresas CARSO y FCC, encargadas de la obra luego de ganar la licitación el año pasado.
Metros más adelante, cerca del entronque hacia el ejido Derramadero, también se observó maquinaria pesada cargando tierra.
Es en este punto, en un predio contiguo a las empresas Minghua de México y CVG Planta 6, donde los planos públicos de la licitación indican que se construirá el paradero correspondiente a Derramadero.