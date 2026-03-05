Inicia proceso de revisión físico-mecánica para actualización de tarifas de taxis en Saltillo

Saltillo
/ 5 marzo 2026
    Las inspecciones incluyen verificación del motor, estado interior del vehículo y la cromática exterior de las unidades. ARCHIVO

La revisión también incluye verificar documentos vigentes de operadores y el estado general de las unidades para garantizar condiciones de operación

Tras la reciente publicación de las nuevas tarifas de transporte en el Periódico Oficial del Estado, el Instituto Municipal del Transporte ha iniciado las revisiones masivas de las unidades de taxi en Saltillo para validar el cumplimiento de los requisitos esenciales de operación.

Víctor de la Rosa Molina, director de la dependencia, explicó que este proceso es obligatorio para cualquier chofer que desee aplicar el ajuste tarifario. “Apenas salió publicada en el Periódico Oficial esta misma semana y estamos trabajando de manera directa con concesionarios”, indicó.

El funcionario subrayó que la inspección físico-mecánica es la condición indispensable para acceder al beneficio. “Estamos trabajando para hacer las revisiones masivas de las físico-mecánicas, que es requisito esencial para poder hacer la actualización de tarifa”, puntualizó De la Rosa.

De acuerdo con el titular del IMMUS, existe una buena disposición por parte del gremio, ya que fueron ellos mismos quienes solicitaron agilizar los tiempos. “Ellos mismos fueron los que pidieron que adelantáramos ese calendario que teníamos mucho más desfasado”, comentó.

Sin embargo, el funcionario fue claro al señalar que la actualización no es automática, sino que depende de la voluntad de cada concesionario para acudir a las revisiones. “Quien no se arrime, quien no se acerque a hacer la revisión, pues no puede obtener la nueva tarifa”, advirtió.

Entre los requisitos que se verifican se encuentran los documentos vigentes como refrendo, licencia y tarjetón del operador. Además, se evalúa minuciosamente el estado del motor, la comodidad interior y la imagen exterior del vehículo, conocida técnicamente como la cromática.

“La inspección físico-mecánica incluye las condiciones tanto del motor como la comodidad al interior, así como la parte externa en cuanto a cromática, le llaman ellos, que es cómo está pintado e identificado el vehículo”, finalizó De la Rosa Molina sobre el proceso inicial.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

