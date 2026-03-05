Avanzan pláticas para conectar rutas de transporte entre Saltillo y Ramos Arizpe

Saltillo
/ 5 marzo 2026
    Avanzan pláticas para conectar rutas de transporte entre Saltillo y Ramos Arizpe
    El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible informó que el proyecto busca fortalecer la movilidad regional en la zona metropolitana. OMAR SAUCEDO

El rediseño del transporte público se desarrolla por etapas geográficas, iniciando en el sur de la ciudad y posteriormente en el sector oriente

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina, informó que se mantienen mesas de trabajo activas con las autoridades de Ramos Arizpe para concretar la integración de rutas de transporte gratuitas y proyectos de movilidad comunes.

Según el funcionario, la colaboración no se limita únicamente a las rutas, sino que abarca una visión regional que incluye el trazo del tren y otros esquemas de desplazamiento. “Seguimos nosotros como directores de transporte platicando sobre los temas comunes que tenemos de movilidad”, señaló De la Rosa.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: alta demanda de aspirantes rebasa capacidad de ingreso en plantel del Conalep

Sobre la posible integración de rutas entre ambos municipios, el director enfatizó que el anuncio formal corresponderá a los mandatarios locales. “Ese es un tema que anuncian los alcaldes. Pues seguramente la próxima semana hay declaraciones de parte de los alcaldes”, adelantó.

Respecto al sistema de rutas alimentadoras, De la Rosa Molina explicó que se encuentran en una etapa de negociación estratégica. La prioridad institucional es lograr un acuerdo sólido con quienes actualmente operan el servicio en la capital del estado para garantizar la viabilidad del proyecto.

“La instrucción del alcalde y la propuesta siempre ha sido que lo primero que tenemos que hacer es configurar ese rediseño con los concesionarios tradicionales, ese acuerdo político que se hizo y seguimos trabajando con ellos”, detalló el titular del IMMUS.

Actualmente, el plan de trabajo se divide en etapas geográficas para cubrir la ciudad de manera ordenada. “Estamos trabajando fase uno, que es la gente del sur, y fase dos, que son las rutas de oriente, y también vamos bien”, confirmó el funcionario municipal.

Finalmente, Víctor de la Rosa reiteró que el proceso avanza positivamente y que el factor tiempo es clave para consolidar los anuncios. “Simplemente poder anunciarlos es un anuncio que también tendrá que hacer el alcalde”, concluyó respecto a los tiempos de implementación.

Movilidad
Transporte Público

Ramos Arizpe
Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

