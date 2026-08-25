Inician peritaje a puente vial tras trágico choque de ruta Express en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Inician peritaje a puente vial tras trágico choque de ruta Express en Ramos Arizpe
    Autoridades realizan un peritaje técnico a la estructura vial para descartar riesgos después del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque mortal de un camión contra un puente frente a Stellantis, autoridades de Ramos Arizpe realizan peritajes para descartar daños estructurales y riesgos para los automovilistas

Las autoridades municipales e investigadoras iniciaron un peritaje técnico a la estructura del puente ubicado frente a la planta Stellantis en Ramos Arizpe, tras el severo impacto de un camión de transporte intermunicipal ocurrido la mañana de este martes.

El accidente se registró cerca de las 5:00 horas, cuando el operador de la ruta Express perdió el control de la unidad, chocando primeramente contra las palmeras del camellón central para posteriormente colisionar de frente contra la columna de la infraestructura vial.

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El conductor fue identificado por Protección Civil como Martiniano Moreno Martínez, de 57 años de edad, quien viajaba solo al momento del percance y tuvo que ser trasladado de urgencia por bomberos al Hospital Ixtlero debido a traumatismos graves.

Pese a los esfuerzos médicos por estabilizarlo, la Fiscalía General del Estado confirmó cerca de las 8:20 horas que el trabajador del volante perdió la vida a causa de las severas lesiones sufridas en el tórax y cráneo.

Al referirse al seguimiento del caso, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, enfatizó que la prioridad actual es la revisión detallada del puente para descartar riesgos estructurales para la ciudadanía que transita por el sector.

“Esta persona se estampa de frente contra la columna del puente, incluso ahorita se están haciendo los peritajes debidos del puente para que no tengamos ningún riesgo al utilizarlo”, declaró el edil sobre los trabajos de inspección.

Gutiérrez Merino señaló que el camión transitaba fuera de su horario y ruta habitual, indicando que el exceso de velocidad y la ingesta de alcohol fueron factores determinantes en el siniestro.

“Aparentemente iba con aliento alcohólico... lamentablemente esto nace por el exceso de velocidad y el descontrol que se tuvo por parte del chofer, pues lamentablemente perdió la vida”, agregó el munícipe durante la entrevista.

Finalmente, el alcalde precisó que será el Ministerio Público, junto con la Subsecretaría de Transporte del Estado, quienes deslinden las responsabilidades legales correspondientes sobre las condiciones operativas de la unidad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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