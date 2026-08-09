Saltillo: Derrapan con charco en Paseo de la Reforma; conductor va al hospital

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    Saltillo: Derrapan con charco en Paseo de la Reforma; conductor va al hospital
    Compañeros de los motociclistas detuvieron su marcha para auxiliarlos después de la caída. MARTÍN ROJAS

Una pareja que viajaba en motocicleta cayó sobre la carpeta asfáltica; el conductor sufrió heridas que ameritaron su traslado al Hospital General

Una pareja de motociclistas resultó con heridas de consideración después de derrapar debido a un encharcamiento de agua que se encontraba sobre Paseo de la Reforma, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando la pareja circulaba a bordo de una motocicleta sobre la vialidad antes señalada, con dirección de oriente a poniente.

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Al llegar a la bifurcación que da hacia el bulevar General Francisco Coss, el motociclista pasó por encima de una acumulación de agua, lo que ocasionó que perdiera el control del manubrio y derrapara unos cuantos metros.

Él y su acompañante quedaron en medio de la vialidad, sobre la carpeta asfáltica, mientras que sus compañeros motociclistas, al ver lo sucedido, detuvieron su marcha.

$!Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al conductor al Hospital General debido a la gravedad de sus heridas.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al conductor al Hospital General debido a la gravedad de sus heridas. MARTÍN ROJAS

De manera inmediata, el accidente fue reportado al número de emergencias 911. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación, con el fin de prevenir otro percance.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los implicados. El hombre fue trasladado a las instalaciones del Hospital General para recibir atención médica debido a la gravedad de sus heridas.

$!La pareja quedó sobre la carpeta asfáltica tras derrapar en Paseo de la Reforma.
La pareja quedó sobre la carpeta asfáltica tras derrapar en Paseo de la Reforma. MARTÍN ROJAS

Finalmente, la motocicleta fue remolcada mediante una grúa y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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