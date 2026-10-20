Inspecciona Javier Díaz colonias de Saltillo; alista recarpeteo en el bulevar Morelos

El edil dio a conocer los proyectos durante un recorrido por la colonia Morelos, donde también abordó la acumulación de basura y escombro en algunos callejones, una problemática ante la cual advirtió que se aplicará una política de cero tolerancia.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció obras de recarpeteo en el bulevar Morelos, desde el sector de Fundadores hasta Otilio González, así como el incremento de cuadrillas para atender las calles al interior de la colonia y reforzar las labores de mantenimiento urbano en otros sectores de la ciudad.

“El recarpeteo viene para el bulevar Morelos desde la parte de Fundadores hasta Otilio González... y vamos a incrementar la cantidad de cuadrillas también al interior de las calles en la colonia y así en todos los sectores”, detalló.

Sobre la disposición irregular de residuos, Díaz González adelantó que se plantean modificaciones a la legislación municipal para incrementar las multas por tirar basura en la vía pública, exceder los límites de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol.

“Estamos metiendo en la ley de ingresos un incremento muy considerable a las multas, tanto de tirar basura como en el tema de velocidad, como en el tema de manejar también alcoholizado... cero tolerancia a ese tema y vamos a seguir pidiéndole a la ciudadanía que nos ayude a reportar”, aseveró.

REFUERZA PROXIMIDAD SOCIAL

Como parte de las acciones para conocer las necesidades de la población, el alcalde encabezó un recorrido de supervisión y patrullaje por la colonia Morelos, acompañado por mandos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la jornada participaron elementos de agrupamientos como la Policía Ambiental, la Policía Violeta y Justicia Cívica, con quienes recorrió las calles y dialogó con los habitantes para conocer sus inquietudes en materia de seguridad, servicios públicos y mantenimiento urbano.

“Ayer estuvimos haciendo un patrullaje en la colonia Morelos, donde estuvimos recorriendo las diferentes calles con mandos de la comisaría... y nos ha servido mucho este ejercicio de recorrer las calles, hacer un toca toca y poder tener el sentir de la gente”, señaló Díaz González.

El edil afirmó que mantendrá este tipo de actividades para escuchar directamente a los vecinos y atender sus solicitudes.