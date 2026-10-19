Entrega Alcalde de Saltillo techumbre de 2.3 millones de pesos en primaria de la colonia Landín

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    Entrega Alcalde de Saltillo techumbre de 2.3 millones de pesos en primaria de la colonia Landín
    La techumbre abarca casi 400 metros cuadrados, destinados a mejorar las condiciones para las actividades escolares. CORTESÍA

La obra beneficiará a casi 200 estudiantes y a las futuras generaciones que cursen su educación primaria en el plantel

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó una techumbre en la Escuela Primaria Amalia Euresti de Gutiérrez, ubicada en la colonia Landín, con una inversión de 2.3 millones de pesos en beneficio de casi 200 estudiantes.

La entrega se realizó durante los honores a la bandera, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura educativa y ofrecer espacios más adecuados para las actividades escolares.

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Díaz González señaló que estas obras se llevan a cabo con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de beneficiar a estudiantes, docentes y trabajadores de los planteles educativos del municipio.

“Con este tipo de obras se mejoran los espacios educativos, se fortalece el tejido social y, por ende, se tiene una mejor comunidad. Por eso vamos a seguir trabajando de la mano con el gobernador, Manolo Jiménez Salinas, para mantener a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir”, declaró.

El director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, informó que la estructura cubre una superficie de casi 400 metros cuadrados y está conformada por seis marcos de vigas y 12 columnas de acero estructural.

Detalló que la cubierta está construida con lámina acanalada e incluye un sistema de bajadas pluviales, así como instalación eléctrica para iluminación.

El funcionario municipal indicó que la obra beneficiará a los alumnos que actualmente cursan su educación primaria, así como a las futuras generaciones que ingresen al plantel.

Por su parte, el diputado local Álvaro Moreira Valdés destacó la importancia de invertir en infraestructura destinada a la niñez y reconoció la atención a la solicitud presentada por la comunidad escolar.

“Agradecemos al alcalde Javier Díaz González por escuchar la petición de esta comunidad y responder con la construcción de la techumbre; demuestra que se hace en equipo con la comunidad y hoy este proyecto es toda una realidad”, expresó.

$!El Alcalde y autoridades municipales cortaron el listón durante la entrega.
El Alcalde y autoridades municipales cortaron el listón durante la entrega. CORTESÍA

En representación de la escuela, la directora Dalia Noemí Díaz Morales y el estudiante Elías Isaí Vázquez Dávila agradecieron la construcción de la estructura, al considerar que contribuirá a mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.

“Es un día muy especial para nuestra escuela porque no solo representa la techumbre, sino que es una mejora en las condiciones para aprender. Agradecemos por este compromiso cumplido que nos da espacios más seguros, dignos y funcionales”, señaló la directora.

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Al evento asistieron también María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva; Mitchel Emmanuel Márquez de Luna, regidor presidente de la Comisión de Educación; Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica, y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social, además de integrantes del Cabildo, funcionarios municipales, madres y padres de familia.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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