Entrega Alcalde de Saltillo techumbre de 2.3 millones de pesos en primaria de la colonia Landín

La entrega se realizó durante los honores a la bandera, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura educativa y ofrecer espacios más adecuados para las actividades escolares.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó una techumbre en la Escuela Primaria Amalia Euresti de Gutiérrez, ubicada en la colonia Landín, con una inversión de 2.3 millones de pesos en beneficio de casi 200 estudiantes.

Díaz González señaló que estas obras se llevan a cabo con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de beneficiar a estudiantes, docentes y trabajadores de los planteles educativos del municipio.

“Con este tipo de obras se mejoran los espacios educativos, se fortalece el tejido social y, por ende, se tiene una mejor comunidad. Por eso vamos a seguir trabajando de la mano con el gobernador, Manolo Jiménez Salinas, para mantener a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir”, declaró.

El director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, informó que la estructura cubre una superficie de casi 400 metros cuadrados y está conformada por seis marcos de vigas y 12 columnas de acero estructural.

Detalló que la cubierta está construida con lámina acanalada e incluye un sistema de bajadas pluviales, así como instalación eléctrica para iluminación.

El funcionario municipal indicó que la obra beneficiará a los alumnos que actualmente cursan su educación primaria, así como a las futuras generaciones que ingresen al plantel.

Por su parte, el diputado local Álvaro Moreira Valdés destacó la importancia de invertir en infraestructura destinada a la niñez y reconoció la atención a la solicitud presentada por la comunidad escolar.

“Agradecemos al alcalde Javier Díaz González por escuchar la petición de esta comunidad y responder con la construcción de la techumbre; demuestra que se hace en equipo con la comunidad y hoy este proyecto es toda una realidad”, expresó.