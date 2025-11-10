Instalará Ayuntamiento de Saltillo mesa de trabajo para gestionar puente peatonal en Lomas del Sur

Vecinos de la colonia Lomas del Sur de Saltillo se manifestaron la tarde de este lunes cerrando parcialmente el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, frente a una farmacia de la zona, para exigir la construcción de un puente peatonal que garantice la seguridad de quienes transitan diariamente por esa vialidad.

La convocatoria, difundida en redes sociales, reunió a habitantes que denunciaron el riesgo que enfrentan peatones, luego de que una persona perdiera la vida en un accidente de tránsito en ese mismo punto.

Durante la protesta, autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y atender sus peticiones. Entre las medidas inmediatas acordadas se encuentra la instalación de reductores de velocidad y la presencia permanente de elementos de la Policía Municipal para prevenir nuevos incidentes.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, informó que personal de las direcciones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Obras Públicas, así como del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, participaron en la atención al grupo de vecinos.

El funcionario expresó las condolencias del Gobierno Municipal a familiares y amigos de la persona fallecida y destacó que se acordó la instalación de una mesa de trabajo para revisar la viabilidad del puente peatonal solicitado.

Saracho Navarro señaló que ya existen avances para impulsar la obra mediante un esquema conjunto con la iniciativa privada y reiteró que el diálogo con la ciudadanía será permanente. “El objetivo es encontrar soluciones que fortalezcan la seguridad vial y atiendan las necesidades de la comunidad”, puntualizó.