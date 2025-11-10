Instalará Ayuntamiento de Saltillo mesa de trabajo para gestionar puente peatonal en Lomas del Sur

Saltillo
/ 10 noviembre 2025
    Instalará Ayuntamiento de Saltillo mesa de trabajo para gestionar puente peatonal en Lomas del Sur
    Autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y acordar medidas preventivas. FOTO: REDES SOCIALES

Habitantes de Lomas del Sur cerraron parcialmente el bulevar Emilio Arizpe para exigir mayor seguridad peatonal, luego de la muerte de una persona en un accidente

Vecinos de la colonia Lomas del Sur de Saltillo se manifestaron la tarde de este lunes cerrando parcialmente el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, frente a una farmacia de la zona, para exigir la construcción de un puente peatonal que garantice la seguridad de quienes transitan diariamente por esa vialidad.

TE PUEDE INTERESAR: Persistirá el frío en Saltillo durante madrugada del martes; activan refugios temporales

La convocatoria, difundida en redes sociales, reunió a habitantes que denunciaron el riesgo que enfrentan peatones, luego de que una persona perdiera la vida en un accidente de tránsito en ese mismo punto.

Durante la protesta, autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y atender sus peticiones. Entre las medidas inmediatas acordadas se encuentra la instalación de reductores de velocidad y la presencia permanente de elementos de la Policía Municipal para prevenir nuevos incidentes.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, informó que personal de las direcciones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Obras Públicas, así como del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, participaron en la atención al grupo de vecinos.

El funcionario expresó las condolencias del Gobierno Municipal a familiares y amigos de la persona fallecida y destacó que se acordó la instalación de una mesa de trabajo para revisar la viabilidad del puente peatonal solicitado.

Saracho Navarro señaló que ya existen avances para impulsar la obra mediante un esquema conjunto con la iniciativa privada y reiteró que el diálogo con la ciudadanía será permanente. “El objetivo es encontrar soluciones que fortalezcan la seguridad vial y atiendan las necesidades de la comunidad”, puntualizó.

Temas


Manifestaciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Francisco Saracho Navarro

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Emanuel Olache, explicó que las variaciones de temperatura y el uso de calentadores domésticos influyen en el aumento de días con mala calidad del aire durante la temporada invernal.

Aumentan días con mala calidad del aire por variaciones de temperatura y uso de calentadores: Dirección de Medio Ambiente de Saltillo
Autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y acordar medidas preventivas.

Instalará Ayuntamiento de Saltillo mesa de trabajo para gestionar puente peatonal en Lomas del Sur
El instituto hace un llamado a completar esquemas de vacunación por la temporada de frío.

IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía
El director general del COBAC informó que cerca del 10 por ciento del personal docente trabaja con contratos temporales desde hace siete años, debido a la falta de recursos federales y a la ausencia de concursos para otorgar plazas.

Desde 2018, 10% de docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila trabaja sin plaza
La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, destacó que la entidad solo cuenta con tres proyectos federales en el Presupuesto de Egresos 2026, por lo que será necesario continuar con la gestoría desde el Gobierno estatal y el Congreso local.

Coahuila deberá mantener gestión por falta de nuevos proyectos federales: Luz Elena Morales
La Sedu de Coahuila recuerda que los estudios cursados sin RVOE carecen de validez oficial y no permiten titularse ni continuar con posgrado.

Estudiantes de Coahuila pueden denunciar irregularidades con RVOE; conoce cómo
true

POLITICÓN: Reiteran reclamo en Durango por ‘extorsión’ de la CATEM; piden no bajar la guardia en Coahuila
Un atolototote

Un atolototote