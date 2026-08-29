Intensifica en Saltillo revisión de bares: clausuran negocio y detienen a dos personas

SALTILLO, COAH.- Un operativo interinstitucional de revisión en bares y cantinas de Saltillo dejó como resultado la clausura de un establecimiento, dos personas detenidas y diversas notificaciones por incumplimientos a la normativa municipal. Las acciones fueron desplegadas por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las áreas municipales de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Protección Civil, Alcoholes y Justicia Cívica, con inspecciones realizadas en establecimientos ubicados tanto al norte como al sur de la ciudad.





El dispositivo fue encabezado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, quien señaló que estas revisiones forman parte de las acciones para prevenir situaciones de riesgo en espacios donde se concentra una importante cantidad de personas. De acuerdo con la autoridad municipal, la instrucción del alcalde Javier Díaz González es reforzar las condiciones de seguridad para quienes acuden a estos lugares, particularmente las juventudes, y verificar que los establecimientos cumplan con los requisitos necesarios para operar. CLAUSURAN BAR Uno de los establecimientos sancionados fue el Bar Arizona, localizado en las curvas de Landín, donde las autoridades colocaron sellos de clausura debido a que el negocio no contaba con licencia de funcionamiento ni uso de suelo. A esta medida se sumó una suspensión por parte de Protección Civil, luego de detectarse que el establecimiento carecía del dictamen de seguridad requerido.

DOS DETENIDOS En otro de los puntos inspeccionados, el Bar Sayulita, ubicado en el cruce de Carranza y Veracruz, elementos de seguridad detuvieron a una persona a quien se le encontró en posesión de marihuana.

Mientras tanto, en el Bar La Saltillense, localizado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, otra persona fue detenida por una conducta relacionada con la alteración del orden público. Las autoridades precisaron que las detenciones fueron resultado de situaciones detectadas durante el desarrollo del operativo y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente. DETECTAN MÁS IRREGULARIDADES Las inspecciones también alcanzaron al establecimiento Mil Amores, ubicado sobre el bulevar Pedro Figueroa, y La Pispireta, en el periférico Luis Echeverría Álvarez. Ambos negocios fueron notificados por distintas irregularidades, entre ellas la falta de licencia ambiental, documentación de funcionamiento vencida y reportes relacionados con exceso de ruido.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que este tipo de operativos continuará de manera permanente en establecimientos de la ciudad, con la participación de distintas dependencias municipales. El objetivo, indicó, es detectar y corregir incumplimientos a la reglamentación, además de fortalecer las condiciones de seguridad para quienes trabajan y acuden a bares y cantinas de Saltillo.