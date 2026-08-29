Intensifica en Saltillo revisión de bares: clausuran negocio y detienen a dos personas

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    Intensifica en Saltillo revisión de bares: clausuran negocio y detienen a dos personas
    El Bar Arizona fue clausurado por incumplir con requisitos de funcionamiento, uso de suelo y seguridad. CORTESÍA

Autoridades municipales detectaron diversas irregularidades en establecimientos del norte y sur de Saltillo durante un operativo de vigilancia

SALTILLO, COAH.- Un operativo interinstitucional de revisión en bares y cantinas de Saltillo dejó como resultado la clausura de un establecimiento, dos personas detenidas y diversas notificaciones por incumplimientos a la normativa municipal.

Las acciones fueron desplegadas por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las áreas municipales de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Protección Civil, Alcoholes y Justicia Cívica, con inspecciones realizadas en establecimientos ubicados tanto al norte como al sur de la ciudad.

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  • $!En el Bar Arizona, ubicado en las curvas de Landín, fueron colocados los sellos de clausura.
    En el Bar Arizona, ubicado en las curvas de Landín, fueron colocados los sellos de clausura. CORTESÍA
  • $!El operativo se realizó con la participación de distintas dependencias municipales.
    El operativo se realizó con la participación de distintas dependencias municipales. CORTESÍA

El dispositivo fue encabezado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, quien señaló que estas revisiones forman parte de las acciones para prevenir situaciones de riesgo en espacios donde se concentra una importante cantidad de personas.

De acuerdo con la autoridad municipal, la instrucción del alcalde Javier Díaz González es reforzar las condiciones de seguridad para quienes acuden a estos lugares, particularmente las juventudes, y verificar que los establecimientos cumplan con los requisitos necesarios para operar.

CLAUSURAN BAR

Uno de los establecimientos sancionados fue el Bar Arizona, localizado en las curvas de Landín, donde las autoridades colocaron sellos de clausura debido a que el negocio no contaba con licencia de funcionamiento ni uso de suelo.

A esta medida se sumó una suspensión por parte de Protección Civil, luego de detectarse que el establecimiento carecía del dictamen de seguridad requerido.

$!Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó el operativo de verificación en bares y cantinas de Saltillo.
Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó el operativo de verificación en bares y cantinas de Saltillo. CORTESÍA

DOS DETENIDOS

En otro de los puntos inspeccionados, el Bar Sayulita, ubicado en el cruce de Carranza y Veracruz, elementos de seguridad detuvieron a una persona a quien se le encontró en posesión de marihuana.

$!Autoridades municipales realizaron un operativo de revisión en bares y cantinas de Saltillo.
Autoridades municipales realizaron un operativo de revisión en bares y cantinas de Saltillo. CORTESÍA

Mientras tanto, en el Bar La Saltillense, localizado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, otra persona fue detenida por una conducta relacionada con la alteración del orden público.

Las autoridades precisaron que las detenciones fueron resultado de situaciones detectadas durante el desarrollo del operativo y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

DETECTAN MÁS IRREGULARIDADES

Las inspecciones también alcanzaron al establecimiento Mil Amores, ubicado sobre el bulevar Pedro Figueroa, y La Pispireta, en el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Ambos negocios fueron notificados por distintas irregularidades, entre ellas la falta de licencia ambiental, documentación de funcionamiento vencida y reportes relacionados con exceso de ruido.

$!Una persona fue detenida en el Bar Sayulita por presunta posesión de marihuana.
Una persona fue detenida en el Bar Sayulita por presunta posesión de marihuana. CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que este tipo de operativos continuará de manera permanente en establecimientos de la ciudad, con la participación de distintas dependencias municipales.

El objetivo, indicó, es detectar y corregir incumplimientos a la reglamentación, además de fortalecer las condiciones de seguridad para quienes trabajan y acuden a bares y cantinas de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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